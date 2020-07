Ile Maurice: Fermeture des frontières - L'accablante gaffe de Zouberr Joomaye

Pour couvrir un mensonge, il en faut un autre, et pour couvrir le dernier, il en faut toujours un nouveau. Au final, à force de mentir, le menteur finit toujours par accidentellement faire éclater la vérité. Exemple : invité de Radio Plus mercredi, Zouberr Joomaye a eu tort de s'aventurer sur le dossier des frontières pour défendre le couple Jugnauth.

Il n'a fait qu'empirer les révélations de l'émission «Menteur Menteur» et avouer que la décision de fermer les frontières le 18 mars, était préméditée au profit de ceux qui avaient la chance de savoir, et à l'insu du peuple. L'émission avait révélé, preuves à l'appui, que Kobita Jugnauth avait avancé sa date de retour au pays du 22 mars au 18 mars. Ces changements d'itinéraires coïncidaient avec de nouvelles mesures sanitaires annoncées par le Premier ministre le 16 mars et qui permettaient à son épouse d'éviter une quarantaine.

Or, voici verbatim ce qu'a dit Zouberr Joomaye : «Mo an mézir dir zordi ki kan Covid Committee inn pran désizion pou ferm frontier lé 15, sé a la demande d'Air Mauritius pou donn 72 heures de plus (... ) pou ki zot kapav ramenn bann dimounn ki finn fini kit zot péi dorizinn pou zot rant Moris. (... ) Kan inn anoncé ki pé fermé, tou dimounn lib pou avans so biyé rétour.»

Voici donc, à la lumière des révélations de Joomaye et ceux de «Menteur Menteur», une timeline des événements.

Dimanche 8 mars

Kobita Jugnauth et une de ses filles quittent Maurice pour Londres via Paris à bord du vol MK0116.

Dimanche 15 mars

Le gouvernement décide secrètement de fermer les frontières le 18 mars. Décision qu'il ne communique pas à la population. Décision qu'Air Mauritius, qui avait suggéré cette date pour permettre à ceux qui veulent rentrer de le faire, ne communique pas à ses passagers.

Lundi 16 mars

À 9 h 49 : Rajesh Beeharry, l'homme qui s'occupe des voyages de la première dame et ses filles (cette fois fille est au pluriel) informe ses collègues à Air Mauritius que Kobita Jugnauth ne rentrera finalement pas le 22 mars, mais à bord du vol MK015 le 17 mars. Dans la journée : Pravind Jugnauth tient une conférence de presse pour annoncer que tous les Mauriciens qui rentreront à Maurice à partir du 18 mars 20 heures GMT (minuit dans la nuit du 18 au 19 mars en heure mauricienne) seront automatiquement placés en quarantaine. À aucun moment le chef du gouvernement ne pipe mot sur la fermeture totale des frontières pour le 18 mars et dont la décision avait déjà été prise la veille.

Mardi 17 mars

Rajesh Beeharry envoie un nouveau mail à ses collègues. «Mrs Kobita Jugnauth and daughters cancelled MK Flight.» Elles vont rentrer via Dubaï sur un vol d'Emirates. 19 h 13 GMT : Un responsable d'Air Mauritius à Londres envoie, par mail à ses collègues à Maurice, les numéros de bagage de la famille Jugnauth qui a embarqué à Londres.

Mercredi 18 mars

8 h 45 : Kobita Jugnauth et sa famille atterrissent à Maurice sur le vol EK701/18 sans avoir à subir une quarantaine car son époux avait décidé que la quarantaine ne serait obligatoire que pour ceux qui rentreraient à partir du 19 mars. Dans la nuit: Pravind Jugnauth annonce les trois premiers cas de Covid-19 et la décision de fermer immédiatement l'aéroport. Or, Zouberr Joomaye a révélé que cette décision avait été prise trois jours auparavant. Tous les Mauriciens en transit dans le monde et qui n'étaient pas au courant de la décision du 15 mars se retrouvent bloqués dans divers aéroports.