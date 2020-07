Maroc: DHJ-Raja - Finalement une issue

Certains disaient que cette rencontre ne devait pas se tenir à la date du 7 janvier. D'autres affirmaient l'inverse. L'opposition entre le DHJ et le Raja comptant pour la 9ème journée du championnat avait créé une polémique sans nom qui n'a pas fait que du bien à l'image du football national.

Si vous avez un trou de mémoire, on vous rappelle que le Raja de Casablanca avait pris la décision de ne pas se déplacer à El Jadida pour rencontrer le Difaâ local, le 7 janvier dernier. La cause : les articles 16 et 21 du règlement de la compétition de la FRMF. Selon ce dernier, se rapportant aux dispositions applicables aux matches de rattrapage des équipes disputant une compétition internationale, il était possible pour les Verts de demander un ajournement de leur face à face contre le DHJ, tout simplement car ils venaient d'affronter le 4 janvier, et en déplacement s'il vous plaît, le Mouloudia d'Alger pour le compte des quarts de finale aller de la Coupe arabe Mohammed VI des clubs champions. Soit moins de 72 heures avant de devoir se déplacer à El Jadida, puis repartir à Tizi Ouzou, le 10 dudit mois, pour affronter la Jeunesse sportive de Kabylie en Ligue des champions. Pour les dirigeants du Raja, le report du match contre le DHJ tenait à la fois du règlement et du bon sens. D'autant que l'article 16 du règlement inclut la Coupe arabe Mohammed VI dans le cadre des compétitions régionales officiellement reconnues par la FRMF et à laquelle s'applique la plage de 72 heures de repos entre chaque match.

C'est ainsi que les joueurs du DHJ se sont retrouvés sur la pelouse d'El Abdi mais sans leurs invités du jour. En agissant de la sorte, le Raja aurait pu perdre le match par 3 à 0, être délesté d'un point et quelque 10.000,00 DH. Mais de toute évidence, les instances dirigeantes du football marocain ont finalement donné raison aux Verts et mis fin à une polémique dont le championnat se serait bien passé.