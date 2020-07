Congo-Kinshasa: Une série de nouvelles nominations dans l'Armée et la Justice

Il disait qu'il n'allait pas fouiner dans le passé. Il disait qu'il allait déboulonner le système instauré par l'ancien régime de Joseph Kabila, incarné globalement par l'impunité et la corruption à grande échelle. Félix Tshisekedi Tshilombo, considéré par beaucoup comme étant un Président "marionnette", dépourvu de tout pouvoir, commence peu à peu à prendre ses marques, à l'image d'un "vrai Président". Malgré le fait que l'ombre de Kabila continue à planer dans l'agora politique actuelle du pays, à cause notamment de sa majorité au parlement, l'homme de la cité de l'UA impose et s'impose progressivement et sûrement à la suite des derniers remue-ménages qu'il a effectués dans l'armée et la justice congolaise.

Les signes révélateurs

Les dernières sorties médiatiques tranchantes de Félix Tshisekedi, son déplacement inattendu à l'étranger ainsi que ses décisions, cfr la démission du Vpm Tunda, tout cela disent beaucoup. « Tshisekedi est devenue le "véritable Président de la République », lâche un analyste politique avéré. Oui, les évènements qui se sont succédés ces trois derniers mois, marqués par la démission de Tunda ya Kasende, le refus d'acquiescer l'entérinement de l'Assemblée nationale sur le choix de Ronsard Malonda à la CENI, ajoutant en cela son dernier discours à l'allure d'un "combattant" prononcé à la veille de l'anniversaire de l'indépendance de la RDC, cela illustre à quel point l'homme qui lutte pour l'instauration d'un Etat de droit en RDC commence à devenir "Indépendant" en prenant ses distances vis-à-vis de son partenaire de la coalition qui lui, semble-t-il, s'inscrit dans l'optique du statuquo.

Remue-ménage dans l'appareil judiciaire

Tenez ! Dans une série d'ordonnances portant nomination des juges à la Cour Constitutionnelle lue sur les antennes de la Radiotélévision Nationale Congolaise (RTNC) vendredi 17 juillet 2020, Dieudonné Kaluba Dibwa Kalume, avocat de la République dans le procès 100 jours impliquant Vital Kamerhe, Directeur du Chef de l'Etat, Yasengo, et Kamulete Badibanga, sont tous les trois désormais membres de la Haute Cour. Ils se retrouvent à la Cour Constitutionnelle grâce au quota qui revient au Chef de l'Etat.

Dans cette série de nominations, 4 juges du procès 100 jours ont été élevés. Il s'agit du juge Président Raphaël Yanyi élevé à titre posthume Premier Président de la Cour d'appel et chevalier dans l'ordre des Héros Nationaux Kabila-Lumumba. Le juge Bankenga Mvita est le nouveau Président du Tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe. Le juge Ngeleka Charly, Président du tribunal de paix de Kinkole. Le juge Mukaya, Président du tribunal de paix de Kolwezi. Le magistrat Adler Kisula, procureur près la Cour d'appel de Kinshasa-Matete, qui avait instruit le dossier 100 jours, a été nommé patron de la toute nouvelle cellule nationale des renseignements financiers, chargé de lutter contre la corruption et le blanchiment des capitaux. Au-delà de ces nominations, Tshisekedi attend à ce que la justice puisse mettre fin à l'impunité et à la corruption pour matérialiser sa vision de l'Etat de droit.

Restructuration au sein des FARDC

Au sein des FARDC, Tshisekedi a surpris plus d'un en nommant Amisi Kumba dit "Tango Four" comme l'inspecteur général des FARDC en remplacement du général John Numbi. Les deux hommes sont très mal vus par la communauté internationale. En dépit de cette nomination, le général-major Buamunda Tunda Franck est nommé Chef de la maison militaire du Chef de l'Etat. Le lieutenant-général major Matutezulua André est nommé chancelier des ordres nationaux. Le général Fall Sikabue est le nouveau chef d'Etat-major général des forces terrestres. Le général Léon-Richard Kasonga est maintenu comme responsable de la communication des FARDC. Les généraux Muhindo Akili Charles et Kasereka Sindani Etienne nommés inspecteurs généraux adjoints de l'armée sont tous originaires du Nord - Kivu.

Si au sein de l'appareil judiciaire Tshisekedi a surpris positivement l'opinion nationale, au sein de l'armée par contre, beaucoup d'hommes de Kabila ont été promus. Tout compte fait, le pays compte sur ces hommes pour instaurer une paix durable en mettant fin à l'insécurité qui sévit çà et là à l'intérieur de la RDC.