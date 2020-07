Congo-Kinshasa: Le CLC exige l'audition et l'examen du rapport d'activités de l'équipe Nangaa et la révision de la loi de la CENI

«Nous exigeons, avant toute désignation d'un quelconque nouvel animateur, d'abord l'audition et l'examen du rapport d'activités de l'équipe sortante de la CENI y compris l'audit des comptes et des dépenses effectuées conformément à l'article 52 de sa loi organique. Nous exigeons ensuite la révision de cette loi de la CENI au vu de difficultés ou de déficiences qui seront constatées au regard des attentes des électeurs», a martelé le Coordonnateur national du Comité Laïc de Coordination (CLC), le Professeur Isidore Ndaywel, dans sa déclaration de la fin de la marche pacifique du dimanche 19 juillet 2020.

Kinshasa et d'autres villes du pays étaient en ébullition en ce jour dédié au Seigneur. Mobilisation générale pour la manifestation de rue organisée par le CLC et tous ses partenaires. Dans la capitale, à l'instar de la précédente marche de la plateforme Lamuka, les manifestants ont massivement pris d'assaut le Boulevard Lumumba à Tshangu, un coin chaud de Kinshasa, pour se diriger vers le Palais du Peuple, siège du Parlement. Mais, la police a bloqué les marcheurs vers le pont Matete. Deux tirs des bombes à gaz lacrymogènes ont suffi pour disperser les manifestants qui essayaient de continuer la marche de ce 19 juillet.

Outre l'audition et l'examen du rapport d'activités, y compris l'audit, de l'équipe sortante de la Centrale électorale pilotée par Corneille Nangaa, une autre revendication majeure du CLC porte sur «les propositions des lois scélérates sur la caporalisation de la magistrature qui ont été reportées à la session du mois de septembre de l'Assemblée Nationale au lieu d'être soumises à un retrait inconditionnel et irrévocable».

Isidore Ndaywel et les siens ont accueilli avec joie la décision du chef de l'Etat, Félix Tshisekedi, d'opposer son véto au choix de sieur Ronsard Malonda à la tête de la CENI faute de soubassement et de consensus autour du concerné. Car, pour le CLC, la désignation cavalière de Ronsard Malonda par la Chambre basse du Parlement est non seulement une manière d'accorder une prime au chaos électoral passé, mais surtout une insulte à l'égard du peuple congolais pour tant de sacrifices consentis jusqu'à payer au prix du sang le droit de désigner librement ses représentants à tous les niveaux des charges publiques électives.

Aussi, le CLC et ses partenaires dont Filimbi, Lucha, les Congolais Débout se réservent-ils le droit de renouer avec la rue, par d'autres marches pacifiques, si les revendications légitimes des Congolais ne sont pas entendues jusqu'au bout. «Vigilance citoyenne oblige !», souligne Prof. Ndaywel.

En attendant de dresser le bilan définitif de cette énième manifestation de rue, le CLC et les mouvements citoyens partenaires remercient la population congolaise, les partis politiques et les forces sociales pour avoir massivement pris part à ladite marche pacifique, expriment leur reconnaissance au Cardinal Fridolin Ambongo, Archevêque métropolitain de Kinshasa, et aux autorités de l'Eglise du Christ au Congo (ECC) pour avoir accordé leur appui à cette initiative. Pari gagné.

D'ailleurs, dans allocution à l'occasion de 60 ans de l'indépendance du pays, Félix Tshisekedi s'est exprimé à cœur ouvert comme suit : «Sur ce chemin encore parsemé d'embûches et d'obstacles, je ressens toujours au plus profond de moi la force et la détermination de mes compatriotes quand, dans un écho grandissant et permanent, ils ne cessent de me rappeler leur leitmotiv à savoir : le peuple d'abord. Oui, «le peuple d'abord», est la boussole de notre action et la mesure de notre détermination. C'est vous dire que l'intérêt du peuple congolais constitue et constituera toujours le fil conducteur de toutes les réformes que j'entends voir le gouvernement de la République accomplir tout au long de mon mandat». Ce peuple a parlé lors de la marche de l'UDPS le 9 juillet, celle de Lamuka le 13 juillet et au cours de la manifestation de rue du CLC de ce 19 juillet en cours, le premier citoyen congolais devra en tirer toutes les conséquences.

La seule et unique issue à cette récurrente pression populaire c'est le large consensus dans un dialogue inclusif, mettant autour d'une table l'ensemble de la société civile et de la classe politique, que le Président de la République est appelé à convoquer en urgence.