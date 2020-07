Congo-Kinshasa: Large consensus

«Plutôt que de chercher un affrontement meurtrier à l'issue incertaine, il serait plus sage d'appliquer le deal de la coalition FCC - CACH ... ». A qui s'adresse cette mise en garde faite le week-end dernier par l'un des lieutenants de Joseph Kabila ? A l'UDPS, au CACH et, surtout, à son chef de file qui a conclu ce mystérieux «deal» avec l'ancien Président de la République.

Le pays va mal, la coalition au pouvoir aussi. FCC - CACH ne tient plus qu'à un fil. C'est une crise politique à multiple facettes. Aux yeux de certains, le vrai enjeu des propositions des lois Minaku - Sakata, c'est de retirer, malicieusement, le pouvoir d'injonction du Chef de l'Etat sur les juges et de l'attribuer à l'un des leurs. A titre illustratif, analyse-t-on au FCC, ce pouvoir d'injonction a fait interpeller le VPM Tunda au Parquet Général près la Cour de Cassation. Au finish, il a jeté l'éponge.

«Je n'accepterai sous aucun prétexte des réformes dans ce secteur qui, par leur nature et contenu, viendrait porter atteinte à des principes fondamentaux régissant la justice ... », a prévenu Félix Tshisekedi. Celui-ci a ainsi rejeté les propositions des lois querellées, lesquelles sont mises en veilleuse à la Commission PAJ de l'Assemblée Nationale. C'est l'une des facettes de cette crise.

Par une lettre adressée à la Présidente de la Chambre basse du Parlement, Félix Tshisekedi a opposé son véto au choix de Ronsard Malonda à la tête de la CENI faute de soubassement et de consensus autour du concerné. La composante Confessions religieuses est appelée à dégager un consensus. A travers tout le pays, UDPS, Lamuka, CLC et consorts ont manifesté pour dire NON à la fabrication des fraudes électorales en 2023. Pari réussi.

Par ailleurs, un remue-ménage dans les institutions est plus qu'une nécessité. Pour rappel, Kabund a été chassé du perchoir de l'Assemblée Nationale comme un malpropre. Lwamba vient, de manière rocambolesque, de quitter la tête de la Cour Constitutionnelle et du Conseil Supérieur de la Magistrature. Kamerhe est écroué à Makala. Tunda, Malonda, Numbi, ... hors-jeu. Tshisekedi vient de donner un coup de balai dans l'armée et la magistrature.

Ainsi donc, un large consensus demeure la seule issue à la crise ou blocage. La société civile et la classe politique doivent vite se mettre autour d'une table en vue de grandes réformes institutionnelles. Un nouvel ordre politique se dessine, une révision constitutionnelle et des élections anticipées profilent à l'horizon.