Congo-Kinshasa: Budget participatif Exercice 2019 - Evaluation du processus de mise en œuvre

Sans la participation, la redevabilité et la transparence, il y aurait peu de réponses aux demandes citoyennes et par conséquent, peu de services de base de qualité dans les quartiers de la capitale congolaise.

C'est ce qu'a fait comprendre ce jeudi 16 juillet 2020, M. Moïse Assani, le Représentant du Coordonnateur National du Coref, à l'occasion de l'ouverture de l'atelier d'évaluation du processus de mise en œuvre du budget participatif, pour l'exercice 2019 dans la ville de Kinshasa. Cette activité organisée par le COREF, à travers le projet PROFIT-Congo, se déroule en quatre pools représentés chacun par 6 communes, en raison de deux jours par pool, du 16 au 25 juillet 2020.

L'objectif général de cet atelier est d'évaluer la mise en œuvre du budget participatif dans les 24 communes de la ville de Kinshasa pour l'exercice 2019 d'une part, et de vérifier avec les parties prenantes les prévisions du processus pour l'exercice en cours (2020), d'autre part.

Quant aux objectifs spécifiques, il s'agira de faire ressortir les forces et les faiblesses ressentis lors de la mise en œuvre durant la période concernée ; identifier les opportunités qu'offre le processus budget participatif et les menaces qui peuvent entraver sa mise en œuvre pour l'exercice en cours et futures ; formuler les recommandations afin de maintenir les forces, capter les opportunités, atténuer les faiblesses et contourner les menaces autour du processus ; recadrer le processus en vue d'obtenir les résultats escomptés ; et enfin produire un rapport d'évaluation du processus, afin de faciliter un suivi efficace des recommandations.

Renforcer la démocratie participative

Le représentant du Coordonnateur national du Coref a tenu à remercier la Banque mondiale, à travers le Projet de Renforcement de la Redevabilité et de la Gestion des Finances Publiques (PROFIT-CONGO), qui est venue aux côtés des congolais, pour l'appuyer dans ses efforts de renforcement de la démocratie participative et de lutte contre la pauvreté, dans le soutien à la mise en œuvre de l'approche Budget Participatif.

"Cet atelier contribue à la matérialisation de l'objectif global du Projet PROFIT-CONGO qui consiste à améliorer la crédibilité, la transparence et la responsabilité dans la gestion des finances publiques au niveau central, provincial et celui des Entités Territoriales Décentralisées", a laissé entendre M. Moïse Assani.

Ainsi, a-t-il formulé le souhait que les échanges se fassent dans un climat convivial et que des recommandations pouvant aider à promouvoir le Budget Participatif dans la ville de Kinshasa jaillissent des présents travaux.

Améliorer les recettes des communes

Parmi les résultats attendus au terme de cet atelier, il s'agira notamment de répertorier les points forts et les points faibles de la mise en œuvre du processus du budget participatif dans les 24 communes de la ville de Kinshasa, ainsi que les opportunités et les menaces du processus.

Mais aussi de formuler des recommandations pour le recadrage du processus budget participatif, en vue d'obtenir les résultats escomptés. Aux termes de ces travaux, un rapport d'évaluation du processus sera produit et partagé avec toutes les parties prenantes.

Selon Mme Florence Mogbekuma, Chargée de mise en œuvre du Budget Participatif au COREF/PROFIT CONGO, la plus grande recommandation sera, sans doute, celle de voir comment appuyer les communes à renforcer leurs recettes qui semblent être insuffisantes par rapport aux besoins de la population. Les communes ont une enveloppe limitée, et peinent à répondre aux préoccupations de ces derniers.

Elle a également souligné, au sortir de l'ouverture dudit atelier, que "l'évaluation est une étape qui vient clôturer le cycle du Budget Participatif qui a 7 étapes.

Aujourd'hui, nous faisons le bilan 2019 et formulons des recommandations pour parfaire la suite du processus pour l'année 2020".

Par ailleurs, elle a présenté les réalisations de projets budget participatif exercice 2019 par commune.

A Kisenso, par exemple, il y a lieu de citer notamment, la lutte Antiérosive, et dans la commune de Kintambo, la construction des bureaux des quartiers, la lutte contre l'insécurité ainsi que l'exécution des travaux d'assainissement dans tous les quartiers.

A Ngiri-Ngiri, l'on note en termes de réalisations, la construction et la réhabilitation des caniveaux, la construction du bureau de quartier SAIO, la réhabilitation des bureaux d'autres quartiers et le renforcement des points chauds de la Police sur Assossa, Diangienda et 24 Novembre.

Evoquant les difficultés rencontrées lors du processus d'évaluation, Florence Mogbekuma a cité notamment, la rétrocession non régulière, le coulage des recettes, les taxes des ETD ravies par les provinces, la non-activation des taxes et non-respect de taux de perception, l'absence de l'organe délibérant au niveau local et l'absence de répertoire actualisé des assujettis.