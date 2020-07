Cote d'Ivoire: Nouvelle sortie - Obam's met sur le marché "C'est doux"

Obam's s'est fait connaître dans le show-biz comme danseur du regretté Arafat Dj. Mais c'est musicalement avec son premier single intitulé "On ne force pas" qu'il se révèle véritablement aux mélomanes ivoiriens et africains, affichant même sur You Tube plus de 5 millions de vues.

« C'est Arafat qui m'a conseillé la musique, parce qu'il trouvait ma voix particulière. Mais au début, j'avoue que je voulais me contenter de mon rôle de danseur.

C'est après son décès que j'ai décidé de suivre ses conseils et aujourd'hui, le résultat est là », confie l'artiste qui, depuis le 10 juillet, est de retour sur la scène avec un nouveau cru intitulé "C'est doux". Et déjà, les mélomanes témoignent sur la toile que c'est doux! pour dire que le morceau est intéressant.

La particularité du coupé décalé d'Obam's, présenté comme posé, loin des roukaskass (roulements de batteries et guitare bruyantes) avec un texte sensé et une voix particulièrement douce et audible, assure, selon les mélomanes, le succès de l'artiste qui affiche, comme plus, un look de beau gosse. Toute chose qui séduit davantage les mélomanes. Bon vent à Obam's !