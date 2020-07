Gabon: Ndendé - Un pasteur produit du savon

La fabrication du savon artisanal commence à s'intégrer dans les activités génératrices de revenus chez les fidèles de l'église Source de Vie et foi à Ndendé

(Gabonews) : Il y a quelques temps, deux responsables religieux en poste à Ndendé décident de partager des connaissances technologiques : la production artisanale du savon. Le pasteur Jean Christophe Mombo de l'église de l'Alliance chrétienne va donner le fil conducteur de fabrication du savon artisanal à celui de l'église Source de Vie et foi, Mastaine Charles Makosso au travers d'un atelier pratique. Le second apprend rapidement et forme des fidèles à son tour. Il faut traverser un des ponts sur la Dola à Ndendé puis virer vers l'axe Doussala au quartier Saint Paul où nous attendent le pasteur Mastaine Charles Makosso et son équipe pour assister à la fabrication du savon.

Son domicile jouxte l'église, son épouse se prête à nos questions avec engouement.

Il faut déjà 4 litres d'eau avec un litre de soude caustique, c'est le produit chimique qui détient tout le mystère du travail à fournir. La mixture prend 6h .Après il faut prendre 8 litres d'huile de palme à chauffer jusqu'à éclaircissement. Le mélange à la soude caustique diluée à l'eau.

Le mélange se fait minutieusement avec l'œil sur la montre, car il faut verser toutes les 2mn dans la bassine d'huile de palme, cette étape dure une heure, et toujours en remuant jusqu'à obtenir une patte à laquelle on ajoute du colorant au choix." On a pris le bleu parce qu'on veut du savon bleu" explique le pasteur Makosso. La patte est versée dans un moule artisanal. Trois jours, le bloc est découpé selon les dimensions de savon voulues. "Au début, c'était compliqué" confie un apprenti.

Dans cette aventure de création de ressources, l'épouse du pasteur Makosso , progressivement, sensibilise d'autres au sein de l'église. L'un des objectifs est d'amener les sœurs à être autonomes. Mme Makosso envisage déjà la multiplication d'ateliers de formation. La femme d'aujourd'hui doit participer avec force à l'épanouissement du foyer et contribuer au développement de la cité, souhaite-t-elle.

Le pasteur Mastaine Charles Makosso prône une évangélisation de lutte contre le chômage. Un savon se vend à partir de 300f. Il est question de trouver des moyens pouvant moderniser l'activité afin de produire en grande quantité.