Angola: COVID-19 - Le pays dispose d'hôpitaux de campagne "de haut niveau"

Luanda — À un moment où le nombre de personnes infectées augmente chaque jour, maintenant à un rythme effrayant, en particulier à Luanda, l'Angola est de plus en plus capable de contrer l'impact et la létalité de Covid-19, avec la mise en place d'hôpitaux de campagne à la hauteur des défis de la pandémie.

Ce sont des unités de référence, construites ou créées par la Commission multisectorielle pour la prévention et la lutte contre la pandémie, avec des coûts élevés, pour prendre en charge les cas positifs de la maladie, avec la plus grande sécurité possible, tant pour les patients que pour le personnel de santé.

Avec ces infrastructures, les autorités angolaises prétendent faire face, non seulement à la menace du covid-19, mais aussi «de créer la capacité pour que le pays ne soit plus jamais surpris, en cas d'irruption d'autres épidémies, pandémies et endémies, selon le président de la République, João Lourenço.

En tant qu'épicentre de la maladie en Angola (depuis mars), la capitale Luanda absorbe le plus grand nombre d'hôpitaux spécialisés pour le traitement du nouveau coronavirus (plus de 5), au détriment de quelques autres provinces qui en possèdent un chacune.

L'Angola a enregistré, jusqu'à dimanche soir, 705 cas positifs de Covid-19, dont 29 morts, 221 patients rétablis et 455 patients actifs.