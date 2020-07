Gabon: "Pas de reprise de cours ce jour" selon la Conasysed

La reprise des cours uniquement pour les classes de terminale, prévue ce lundi 20 juillet est contestée par la Convention nationale des Syndicats de l'éducation nationale (Conasysed) pour diverses raisons. C'est à travers une déclaration du 18 juillet 2020 que Patrick Mombo, Délégué général de la Conasysed a invité ses collègues enseignants à ne pas reprendre les cours ce lundi.

En connaissance des promesses non tenues par le gouvernement la Conasysed appelle « les enseignants à ne pas reprendre les cours le lundi 20 juillet 2020 jusqu'à satisfaction des préoccupations urgentes. A cet effet, les parents d'élèves doivent garder leurs enfants à la maison ». C'est le message fort de la déclaration de ce syndicat du secteur éducation.

Après plus de 3 mois de vacances forcées, le gouvernement a décidé le retour de classe le 20 juillet pour les élèves de terminale. Les syndicalistes qui au départ partageaient cette décision ont ce week-end, changé d'avis. L'examen du baccalauréat est prévu du 20 Août au 10 septembre, sans les épreuves sportives une décision qui fâche le Syndicat national des enseignants d'éducation physique et sportive (Sneeps). Les examens du Cep et BEPC sont annulés en raison de la crise sanitaire. Une décision jugée discriminatoire envers les autres élèves, étant donné que ceux de terminale passeront tout de même l'examen de baccalauréat malgré la pandémie.

Lors du premier échange entre le ministre en charge de l'Education nationale et les membres de la Conasysed, les syndicalistes ont exigé la satisfaction de certains points avant le 20 juillet pour une reprise effective des cours notamment : La maîtrise de la pandémie COVID-19 ;La mise en place de toutes les mesures barrières dans les établissements scolaires ; La prévision des dates d'organisation du CEP et du BEPC ; Le paiement intégral des vacations 2018 et 2019 ; L'octroi de l'indemnité COVID-19 aux enseignants qui reprendront les cours.

A la suite de leur deuxième rencontre ce 17 juillet, le gouvernement s'est engagé à payer toutes les vacations de l'enseignement technique et professionnel au plus tard ce week-end et celles du CEP et du BEPC seraient payées après la période de paiement des salaires ; délivrer les diplômes du CEP et du BEPC à partir des moyennes obtenues en classe ; poursuivre les négociations avec les partenaires sociaux ce week-end afin de signer un protocole d'entente.

En attendant une réponse favorable du gouvernement , les enseignants sont invités à ne pas aller en cours ce lundi avant le paiement intégral de toutes les vacations y compris celles du CEP et du BEPC, l'obtention de l'indemnité COVID-19 ou d'une prime exceptionnelle qui pourrait être financée par les économies réalisées à la suite de l'annulation du CEP et du BEPC ; l'acceptation par le gouvernement de l'organisation pratique de L'EPS au Baccalauréat pour les candidats aptes ; la signature du protocole d'entente contenant tous les engagements du gouvernement.