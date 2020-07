Congo-Kinshasa: Marche sans incident de ce dimanche - Le CLC remercie la police pour l'encadrement

Le Comité Laïc de Coordination et les Mouvements Citoyens pro changement ont rassuré le peuple congolais après leur marche anti Malonda qui s'est déroulée hier, dimanche 19 Juillet 2020, dans la capitale Kinshasa et sur toute l'étendue du territoire de la RDC, qu'ils restent vigilants et mobilisés jusqu'à l'aboutissement de leurs exigences. Ainsi, ils se réservent le droit de renouer avec la rue, évoquant d'autres marches pacifiques dans les jours à venir, si les revendications légitimes tant attendues par les peuples congolais ne sont pas entendues.

Aucun incident ou aucune violation n'a été enregistrée lors de la marche d'hier du CLC. «Nous avons bénéficié de l'encadrement de la Police Nationale que je tiens d'ailleurs à féliciter pour la bonne tenue de troupes. Il y a eu aucun incident», laisse entendre le communiqué du CLC parvenu à votre rédaction.

Le comité Laïc de coordination encourage le Chef de l'Etat, garant de toutes les institutions d'avoir pris la décision de ne pas cautionner la désignation par "césarienne" et par "tricherie" d'un membre de l'ancien régime de la Commission électorale nationale indépendante.

Les manifestants de ce dimanche ont exigé l'audition du rapport de la CENI et l'audit de son action par la Cour de comptes et des réformes nécessaires pour garantir son indépendance, pour qu'il y ait des bonnes élections en 2023, des élections Crédibles et transparentes pour le bien-être du peuple congolais.

Même après la marche, la décision reste la même. Le Comité Laïc de coordination maintien leurs préalables entre autres : L'audition de l'examen du rapport d'activités de l'équipe sortante de la Commission Electorale Indépendante en y ajoutant l'Audit de comptes et des dépenses effectuées conformément à l'article 52 de la loi Organique, la Révision de la CENI et le Retrait des lois scélérates sur la caporalisation de la Magistrature.