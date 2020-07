Congo-Kinshasa: Pour une justice équitable - Denis Mukwege remet sur la table le rapport Mapping

S'exprimant le vendredi 17 juillet 2020, en marge de la journée commémorative de l'adoption du Statut de Rome créant la Cour Pénale Internationale (CPI), le prix Nobel de la paix 2018, Docteur Denis Mukwege, a dit son souhait de voir la justice se saisir des graves violations des droits humains qui ont caractérisé les deux dernières décennies la République Démocratique du Congo.

"Il faut un Tribunal pénal international pour la RDC, en faveur des victimes des violences sexuelles", a-t-il fait savoir.

Selon lui, "la justice est une étape cruciale sur le chemin de la guérison des survivants et de leur réintégration dans la communauté. Même les groupes armés devraient également répondre devant ce tribunal afin que justice soit rendue à la RDC et aux victimes".

Toutefois, le gynécologue Denis Mukwege est revenu sur le rapport Mapping en ce qui concerne ses recommandations consistant à mettre en place un tribunal pénal international pour la RDC afin que justice soit faite pour les victimes des atrocités des groupes armés de dernières décennies.

"Nous appelons également de nos vœux à soutenir la mise en place de mécanismes de recherche de la vérité, de programmes de réparation ainsi que des réformes profondes des secteurs de la sécurité et de la justice en RDC. Le temps est venu de déterrer le rapport Mapping et de mettre en œuvre ses recommandations car les victimes d'hier et d'aujourd'hui ont droit à la justice, à la vérité, à la réparation et à des garanties de non-répétition face à ces atrocités de masse", a-t-il expliqué.

Rappelons que Denis Mukwege Mukengere a été nominé Prix Nobel de la paix en 2018 pour avoir combattu et lutter contre les violences sexuelles faites aux femmes a l'Est de la RDC. Il est aussi lauréat de plusieurs autres récompenses et à plusieurs niveaux.