Congo-Kinshasa: Lingwala - Le marché de rails voit le jour

Le grand marché "zando" étant provisoirement fermé suite à des travaux de sa réhabilitation, le marché du rail dans la commune de Lingwala, communément appelé « Wenze ya rail» sera de nouveau opérationnel sur l'avenue de la Libération, ex-24 Novembre vers l'académie des Beaux-arts, entre les avenues Itaga et Panya Mutombo.

Pour rappel, ce marché a été fermé voici plusieurs années à la suite d'une décision prise par l'ancien Gouverneur de la ville, André Kimbuta Yango, privilégiant la réhabilitation du chemin de fer qui n'a jamais abouti à ce jour.

L'hôtel de ville, sous la gestion de Gentiny Ngobila Mbaka, équipe et modernise cet ancien marché pour alléger l'acharnement des commerçants et de la population durant les travaux de réhabilitation du marché central.

Ce petit lieu de commerce est situé sur l'avenue de la Libération, en diagonal de l'Académie des Beaux-arts, sur son extrémité gauche d'un rail assez désaffecté pratiquement depuis.

En reconstruction, il attire déjà des commerçants même ceux n'ayant pas trouvé de place sur les deux autres sites. Sur le lieu, un espace d'un mètre carré se discute pour la somme de 50 USD et une table est attribuée.

Les habitants des environs du marché expriment déjà leurs anxiétés sur l'hygiène et la sécurité. Ils craignent que ce marché puisse, de nouveau, créer l'insalubrité dans un quartier réputé résidentiel. Du coup, ils pensent que la nuit, cet espace va se transformer en case d'Ali-baba pour les badauds et autres personnes mal intentionnées porteuses des armes blanches communément, des délinquants appelés « Kuluna » pour nuire aux paisibles citoyens. Lingwala comme quelques communes de la ville de Kinshasa abonde en jeunes brutaux agissant en troupe et faisant d'innombrables dégâts auprès de la population.

« Donc, si on comprend bien, la voie ferrée désaffectée ne sera plus réhabilitée. Nous avons perdu nos maisons aux abords de ce marché sous prétexte que l'Etat devrait réhabiliter la voie ferrée. Et aujourd'hui, on est surpris de voir les travaux de construction d'un marché ici qui s'opèrent... », s'est exclamé un ancien habitant de ce coin, victime de la démolition de sa parcelle sur l'avenue rail.

Pour un souffre-douleur qui a requis l'anonymat, ce marché représente un réel danger pour la population, placé aux abords de la grande avenue de la Libération où les voitures roulent à vive allure. Il présage des accidents assez réguliers sur cette artère et demande l'abandon du projet pour une meilleure solution et il conclut par demander une réouverture rapide du grand marché central appelé Zando.