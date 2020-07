Congo-Kinshasa: Face aux divergences et crises protéiformes - 13 acteurs politiques et de la société civile appellent à un consensus sur les reformes électorales en RDC

C'est dans les somptueuses installations de Sultani Hôtel dans la commune de la Gombe, que 13 acteurs politiques et de la société civile ont eu à s'adresser à la presse congolaise afin de hausser le ton de leur initiative. C'était le 17 juillet 2020.

En effet, ces derniers, parmi lesquels les Honorables Henri Thomas Lokondo - Delly Sesanga - Jean-Jacques Mamba - Patrick Muyaya - Jacques Djoli, Madame Manya Riche - et autres acteurs, n'ont ménagé aucune énergie pour réitérer leur appel lancé le 11 juillet dernier à l'endroit de toutes les forces politiques et sociales congolaises afin d'œuvrer pour un consensus concernant les réformes électorales en RDC. La cérémonie a pris son envol avec Madame Manya Riche, opératrice économique et actrice de la société civile, qui a soigneusement peint les enjeux et le contexte ayant motivé l'initiative de 12 acteurs politiques et de la société civile, qu'elle a rejoint afin d'en être la treizième personne.

Car, dans un clivage où la situation du pays, dans ses dimensions politique - socio-économique - sécuritaire - et sanitaire, est caractérisée par de multiples crises et divergences, un sursaut d'éclat patriotique ne viendrait qu'à l'issue d'un consensus, font-ils savoir. L'Honorable Delly Sesanga a eu à épingler les grandes lignes de la vision qu'ils portent et pour laquelle ils s'engagent à militer pour l'intérêt du Congo et du Congolais. Une initiative socio-politique pour laquelle ils demandent la confiance - le soutien - et l'implication de toutes les forces politiques et sociales du pays, ainsi que de la population congolaise.

Crises protéiformes

La RDC, plus d'une année après les dernières joutes électorales, vit une situation de crise très complexe. D'une part, l'intégrité territoriale se voit chaque menacer par l'intrusion de plus de 7 armées étrangères et de plus ou moins 140 groupes armés.

D'autre part, la coalition FCC-CACH a montré ses limites, avec une série de divergences et semble désormais désemparée. Plusieurs pesanteurs peuvent également être mentionnées telle que la vague de protestations récente et en courante contre les propositions des lois Sakata-Minaku ayant entraîné des manifestations populaires et l'entérinement de Ronsard Malonda à la tête de la CENI, et la chute du pouvoir d'achat affermie par l'inflation monétaire. Le tout couronné par la crise sanitaire de la Covid- 19. Tel est le tableau qu'a peint Madame Manya Riche pour démontrer l'urgence d'un consensus afin de guérir le mal présent et de prévenir du chaos.

Transcender pour guérir

Dans son allocution sur les grandes lignes de leur démarche, l'Honorable Delly Sesanga a indiqué l'idéal consistant à ce que les acteurs socio-politiques transcendent leurs divergences pour fournir des solutions concrètes et patriotiques à la RDC et à sa population, étant donné qu'à l'heure actuelle, les sujets divisent là où ils devraient réunir, au détriment de la masse de la population.

Pistes de réalisation

Ce dernier a présenté les moyens par lesquels ils vont procéder pour parvenir à ce consensus sur les réformes électorales qui est salutaire pour la suite de la vie de la nation. Ainsi, comptent-ils sensibiliser et mobiliser toutes les composantes de la nation toute entière, approcher toutes les parties prenantes au processus électoral, partager avec les uns et les autres autour des propositions et termes de référence sur les options susceptibles de favoriser les réformes, et capitaliser les acquis des échanges pour opérer des réformes électorales par la voie institutionnelle.

Les réformes électorales proposées

Les 13 acteurs, partant des expériences électorales précédentes en RDC, formulent dans leur cahier des charges les réformes consistant à modifier la loi organique n°13/012 du 19 avril 2013 modifiant et complétant la loi organique n°10/013 du 8 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la CENI notamment, en ce qui concerne la composition de son organe de direction et le mode de désignation de ses membres.

A réviser certains articles de la Constitution, à l'exclusion de l'article 220 et dans le respect de celui-ci, notamment en rétablissant les deux tours de l'élection du Président de la République (art. 71).

Et, enfin, à modifier la loi n°17/013 du 24 novembre 2017 modifiant et complétant la loi n°06/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, principalement quant au mode de scrutin pour certaines élections, la crédibilité du processus et des résultats, la facilitation du contentieux, etc.

Voilà donc trois axes de réformes proposés par les 13 acteurs, afin de servir d'éléments de base des échanges dans la recherche du consensus.

Zoom sur les 13 acteurs

Cette initiative est menée par 13 acteurs, à savoir : l'Honorable Henri-Thomas Lokondo, Député national élu de la ville de Mbandaka - l'Honorable Charles Makengo, Député national élu de Kinshasa (Tshangu) - l'Honorable Jean-Marc Mambidi, Député national élu de Watsa - Monsieur Daniel Mukoko Samba, Ancien Vice-Premier Ministre - Monsieur Jean-Pierre Muongo, Ancien DG OCPT - l'Honorable Jacques Djoli, Député national élu de Boende - l'Honorable Delly Sesanga, Député national élu de Luiza - l'Honorable André Lubaya, Député national élu de la ville de Kananga - l'Honorable Jean-Jacques Mamba, Député national élu de Kinshasa (Lukunga) - Madame Manya Riche, de la société civile - l'Honorable Juvénal Munubo, Député nation élu du territoire de Walikale - l'Honorable Patrick Muyaya, Député national élu de Kinshasa (Funa) - Monsieur Paul Nsapu, de la société civile.

Et comme l'a si bien scellé l'Honorable Patrick Muyaya, "Le Congo vaut plus que tout ! Le Congo vaut plus que les partis ! Le Congo vaut plus que nos coalitions ! Alors, travaillons pour le bien du Congo !"