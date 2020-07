Cote d'Ivoire: Élection à la Fif - Les choses sérieuses débutent

La première grande étape avant l'élection à la présidence de la Fif, prévue pour le mois de septembre prochain débute ce matin avec l'ouverture du dépôt des dossiers de candidatures. Les différents protagonistes ont jusqu'au 31 juillet, à 16h date butoir pour le dépôt des documents requis par la Commission électorale.

Installée le 7 juillet dernier, celle-ci s'est réunie la semaine dernière pour non seulement déterminer la période de dépôt des dossiers mais également définir les conditions d'éligibilité. Selon les dispositions des statuts et règlement de la Fédération ivoirienne de football et entérinées par la Commission électorale, les différents postulants doivent remplir ces conditions pour valider leur candidature.

Il faut être ivoirien, avoir au moins trente-cinq (35) ans et au plus soixante-dix (70 ans). Le postulant doit être présenté avec sa liste de membres du Comité exécutif de la Fif par un collectif d'au moins huit (8) membres actifs de la Fif, à savoir trois clubs de la Ligue 1, deux clubs de la Ligue 2, deux clubs de la D3 et un groupement d'intérêt.

Le candidat doit également faire acte de candidature auprès de la Commission électorale par lettre. Jouir de ses droits civiques et civils et ne pas avoir encouru des condamnations à des peines criminelles ou correctionnelles.

Enfin, il doit déposer une caution de cinq (5 000 000) de Francs Cfa par chèque libellé à la Fif, au moment du dépôt des candidatures.

Des dossiers que les candidats devront déposer sous pli fermé au secrétariat de la Commission électorale, au siège de la Fédération ivoirienne de football.

L'heure de vérité a donc sonné pour les candidats déclarés qui durant plusieurs semaines ont sillonné les clubs, dans les différentes ligues et les groupements d'intérêt en vue de leur expliquer et leur faire adopter leur programme mais également pour obtenir leur parrainage.

Une première étape qui risque de ruiner les ambitions de certains candidats. Notamment sur la question du parrainage où la bataille fait couler beaucoup d'encre. Quatre groupements sur les cinq ont officiellement accordé leur parrainage aux candidats Sory Diabaté (arbitres et anciens footballeurs) et Idriss Diallo (Afi et entraîneurs).

Le dernier groupement, les médecins du football n'ont pas encore officialisé leur position mais les rumeurs seraient en faveur du candidat Sory Diabaté. Le groupement dirigé par le professeur Dah Cyrille devrait se prononcer ce matin sur la question.

Mais si les rumeurs étaient confirmées, c'est le candidat Didier Drogba qui sortirait grand perdant. Mais il ne faut pas aller vite en besogne. Les médecins n'ont fait aucune déclaration dans ce sens contrairement aux rumeurs.

Outre le parrainage des groupements d'intérêt, celui des clubs constituera l'autre enjeu. Les clubs sont versatiles et il faudra attendre le dépôt des dossiers pour être situé sur les positions des uns et des autres.