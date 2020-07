Algérie: Alger - Plus de 1600 t de production halieutique lors du 1er semestre de 2020

Alger — La production halieutique sur le littoral de la wilaya d'Alger a connu "une stabilité" lors du premier semestre de l'année 2020, en comparaison avec la même période de l'année écoulée, avec plus de 1600 tonnes produites en dépit de la crise sanitaire que traverse le pays du fait de la covid-19, a-t-on appris dimanche de la direction de la Pêche et des Produits halieutiques d'Alger.

Dans une déclaration à l'APS, Rabia Zerrouki, Directrice de la Pêche d'Alger a affirmé que le bilan de la production halieutique sur le littoral algérois avait atteint, entre janvier et juin 2020, un total de 1646,475 tonnes de différents types de poissons, précisant que la production a connu une certaine stabilité, en comparaison avec la même période de l'an passé où 1521,613 tonnes avaient été produites, soit une différence de 125 tonnes.

En dépit de la crise sanitaire que traverse le pays cette année, la côte algéroise a permis une production abondante de poisson bleu (Sardine et anchois), de poisson blanc et de crustacés.

La période du repos biologique des poissons, fixée habituellement du 1 mai au 31 août, s'étend cette année du début du mois de juin à fin septembre, a-t-elle rappelé.

Mettant en avant les efforts de l'Etat pour la multiplication et la diversification des produits de la pêche afin de satisfaire la demande, Mme. Zerrouki a fait état de quelque 18.000 autorisations de sorties délivrées, dans le cadre de l'application des mesures de prévention contre la Covid-19, en vue d'assurer la continuité de l'activité dans des conditions optimales. Le but est également de faciliter le déplacement des pêcheurs à bord de leurs embarcations, mais aussi des transporteurs et des commerçants.

Concernant les opérations de solidarité dans le cadre de la riposte contre la propagation du nouveau Coronavirus, elle a fait savoir que «près de 250 familles impactées par la pandémie de la Covid-19 avaient bénéficié de l'allocation de solidarité estimée à 10.000 Da, payée en deux tranches».

Au cours du mois de Ramadhan dernier, indique Mme Zerrouki, plus de 250 colis alimentaires ont été distribués au profit des familles démunies des marins-pêcheurs.

Dans ce contexte, Mme Zerrouki a indiqué qu'une cellule de veille et de suivi quotidiens des activités du secteur à Alger a été mise en place.

Cette cellule veille, en coordination avec les autorités locales et les professionnels, à la mise en œuvre des différentes mesures de prévention et à l'organisation de plus de 70 opérations de sensibilisation et de désinfection, à travers les différents ports et abris de pêche de la capitale, en coordination avec la Chambre algérienne de la pêche et de l'aquaculture (CAPA) et autres établissements, associations et circonscriptions administratives, a-t-elle précisé.

Mme Zerrouki a, toutefois, rappelé dans un autre volet, le bilan des dépassements enregistrés au niveau de la wilaya, pendant la période susnommée, donnant lieu à l'établissement par les services des garde-côtes, de plus de 100 procès-verbaux d'infractions commises par des pêcheurs dans les zones interdites à la pêche.