Sénégal: «Clean my beach», un jeu vidéo pour sensibiliser à l'environnement

Un jeu vidéo sénégalais à télécharger sur son téléphone vient d'être lancé pour sensibiliser les joueurs à la protection de l'environnement, principalement sur les plages et les océans de la presque-île de Dakar, touchée par la pollution plastique.

Une plage à l'eau bleu turquoise, un cocotier, des pirogues colorées... Ce décor paradisiaque du jeu vidéo sénégalais Clean my beach (Nettoie ma plage, en anglais) est pollué par des bouteilles en plastique et des tongs.

Julien Herbin, fondateur du jeune studio de jeux vidéo Kayfo Game à Dakar, assure la démonstation : « On est sur une plage où il y a des déchets, on les attrape avec le doigt, on tire en arrière pour les lancer et on doit viser des poubelles qui sont de plus en plus difficiles à atteindre. »

Sensibiliser la jeunesse à la protection de l'environnement

Plus on collecte des déchets, plus des petits animaux apparaissent sur la plage ou dans la mer. L'objectif est de sensibiliser les jeunes adolescents, explique Thierno Ndiaye, programmeur. « On montre qu'en ramassant les déchets sur la plage, on contribue à la protection de l'environnement et on montre aussi que l'on peut recycler les déchets en fabriquant des objets utiles », dit-il.

Le studio de jeux vidéo collabore avec l'association de reboisement Ecolibri, pour laquelle travaille Mame Bineta Mbour. Pour elle, « il ne s'agit pas que de jouer, mais d'avoir un impact sur le terrain environnemental, et aspect ludique. Si tu es le meilleur dans le jeu, tu peux planter ton arbre sur le littoral ». L'enjeu est maintenant de nettoyer et de reboiser concrètement la capitale.