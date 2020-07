Cote d'Ivoire: Election à la présidence de la FIF - Candidats, approchez !

Les choses sérieuses pour l'élection de la présidence de la FIF démarrent lundi 20 juillet 2020 avec le dépôt des dossiers de candidature au secrétariat de l'organe électorale à la maison de verre à Treichville.

La Commission électorale présidée par l'ancien ministre des Sports René Diby avait le lundi 13 juillet 2020 communiqué la période pour le dépôt de candidature pour cette élection. Elle débute ce lundi 20 juillet, pour s'achever le 31 juillet 2020.

Les potentiels candidats devront répondre aux exigences de l'article 41 des Statuts de la FIF qui traitent des conditions d'éligibilités. Il s'agit entre autres d' être ivoirien ; avoir au moins 35 ans et au plus 70 ans ; être présenté avec sa liste de membres du Comité Exécutif par un collectif de, au moins, huit (8) membres actifs de la FIF à savoir trois (3) clubs évoluant en D1, deux (2) clubs évoluant en D2, deux (2) clubs évoluant en D3 et un (1) groupement d'intérêt du football ; jouir de ses droits civils et civiques et ne pas avoir encouru de condamnations à une peine criminelle ou correctionnelle ; déposer une caution de cinq millions (5 000 000) FCFA par chèque libellé à l'ordre de la FIF au moment du dépôt de la candidature ; ne pas avoir encouru dans les cinq ans qui précèdent l'Assemblée Générale élective une sanction en application des statuts, règlements, décisions et directives de la FIFA, de la CAF, de l'UFOA et de la FIF ou tout autre organisme sportif.

Tout en menant une pré-campagne axée sur la présentation de leur projet, Sory Diabaté, Idriss Diallo et Didier Drogba, prétendants à la succession de Sidy Diallo ont bataillé pour le parrainage des membres actifs comme l'indique le point C de l'article 41.

Cette bataille s'est menée principalement au niveau des Groupements d'intérêts. Sory Diabaté au niveau des groupements d'intérêt de football en détient deux (02). Il s'agit de l'association des Anciens Footballeurs, l'Amicale des Arbitres.

Yacine Idriss Diallo, possède deux parrainages au niveau des groupements d'intérêts, avec l' Association des Footballeurs Ivoiriens et celle des entraîneurs et encadreurs qui ont pris fait et cause pour son projet .

Pour l'heure, 4 groupements d'intérêts se sont affichés officiellement. L'association des Médecins des Sports, présidée par le Pr Dah Cyrille n'a pour l'instant rien déclaré d'officiel sur son choix pour le parrainage des trois potentiels candidats.