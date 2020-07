Burkina Faso: Rochereau revient avec "Toom neeré"

Les 8 titres de l'album sont inspirés de sonorités locales et internationales. L'artiste-musicien Hamidou Ouédraogo de son nom d'artiste Rochereau a dédicacé, le samedi 11 Juillet 2020 à Ouagadougou, son troisième album intitulé, "Toom-neeré".

Connu sous le nom de Rochereau, l'artiste-musicien burkinabè, Hamidou Ouédraogo, à l'état civil, revient sur la scène musicale avec une nouvelle œuvre. Baptisé « Toom-neeré » (ou le travail bien fait, en langue mooré), ce troisième album du chanteur a été présenté à la presse, le samedi 11 juillet 2020, à Ouagadougou.

Devenu célèbre avec son titre éponyme « Georgette » qui a bercé tant de mélomanes en 2012, Rochereau a souhaité toucher plus d'un avec son dernier né dans lequel le titre est repris.

Rendant hommage aux paysans et aux Etalons, Rochereau, également danseur, propose dans cette nouvelle composition de huit titres des rythmes dansants, inspirés de sonorités locales et internationales (Salsa, Zouk, etc.).

« Je fais un clin d'œil à toutes les générations à travers des thèmes socioculturels assaisonnés d'humour et de proverbes.

Je chante, en outre, le vécu quotidien, tout en sensibilisant ou en prodiguant des conseils », a confié l'artiste. Rochereau a fait de la guitare son instrument de prédilection.

A l'allure trahissant son âge, l'artiste-musicien, la cinquantaine bien sonnée, a dit trouver sa force dans la création de mélodies harmonieuses et prendre plaisir à apporter la joie dans le cœur des mélomanes burkinabè.

"Je suis un vrai mordu du virus de la musique, et je privilégie le live par rapport au play-back. Le public burkinabè aura l'occasion de mieux déguster cet album à travers une série de concerts que nous préparons", a-t-il soutenu.

Après ses opus, « Georgette » et « Basneeré », parus respectivement en 2012 et 2016, « Toom-nerré », selon l'artiste, se veut également un hommage à la grande famille des mécènes burkinabè qui a toujours eu confiance en elle et soutenue.