Afrique Centrale: La BAD confirme la récession

Dans son rapport semestriel lancé jeudi dernier, la Banque africaine de développement a par ailleurs donné quelques pistes pour mieux gérer la pandémie dans la sous-région.

Ce n'est plus un secret, la pandémie liée au nouveau coronavirus va faire tâche sur le plan économique. La récession est annoncée à travers le monde. Dans son rapport sur l'Afrique centrale, la Banque africaine de développement (BAD), confirme pratiquement ce que les instances communautaires ont annoncé il y a quelques semaines. En effet, en fin juin, la BEAC établissait les perspectives dans la sous-région -5,9% pour 2020. La BAD, dans ses dernières projections macroéconomiques, prenant en compte l'impact potentiel de la maladie, a projeté le taux de croissance de la région à -2,5 % en 2020, dans un scénario optimiste de maîtrise de la situation à court terme, soit une baisse de 6,1 points de pourcentage comparativement à ses projections initiales pré-Covid-19, de 3,5 %.

« Dans un scénario plus pessimiste où la pandémie serait moins rapidement contenue, le taux de croissance est estimé, en 2020, à -4,3 %, soit une perte de 7,8 points de pourcentage par rapport aux projections pré-Covid », indique la BAD dans son rapport sur les perspectives économiques en Afrique centrale 2020, rendu public le jeudi 16 juillet 2020 au cours d'une visioconférence. Y ont pris part, plusieurs membres du gouvernement camerounais, mais aussi les dirigeants des instances de la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, à l'instar du Pr. Daniel Ona Ondo, président de la Commission de la CEMAC. Des versions nationales de ce lancement se tiendront par la suite de façon décentralisée dans la semaine du 20 au 24 juillet 2020 dans chaque pays de la région.

De l'avis des experts de la BAD qui ont élaboré ce rapport, ces projections seront négativement impactées par des facteurs externes et internes. Au niveau externe, le ralentissement de la croissance mondiale anticipée pour 2020 et 2021, et en particulier celle de la Chine, des Etats-Unis et de l'Europe, partenaires majeurs de la région, devraient s'accompagner d'une réduction des investissements en Afrique centrale et d'une diminution des exportations de la région. Au niveau interne, l'insécurité et l'instabilité politique dans certains pays pourraient continuer de nuire à la croissance économique et rendre plus difficile la gestion de la pandémie du Coronavirus. Les problèmes de gouvernance économique et la détérioration du climat des affaires constituent aussi des enjeux de taille, entre autres.

Pour Solomane Kone, directeur général par intérim du bureau Afrique central de la BAD, l'objectif de ce rapport, ayant pour thématique : « Capital humain, emploi et développement des compétences », est de fournir aux décideurs et aux agents économiques de la région, une revue de la situation économique et des perspectives de la région et des pays qui la composent, du point de vue de la Banque.

Il faut dire qu'avant la pandémie, les perspectives de croissance à moyen terme en Afrique centrale étaient favorables. Le taux de croissance du PIB réel de la région devait s'établir à 3,5 % en 2020 et à 2,9 % en 2021, soutenu par la poursuite des réformes engagées, les dividendes des investissements structurants, le développement de la diversification économique et les efforts engagés en matière de gestion de la dette.