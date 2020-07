Algérie: Président Tebboune - Changements radicaux dans l'économie nationale

Alger — Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a annoncé, dimanche, qu'il procèdera, prochainement, à des changements radicaux dans l'économie nationale, en vue de la libérer de "la mentalité rentière" et aller vers la création de la richesse et l'encouragement de la compétitive et de l'innovation, une économie où la ressource humaine sera la base du développement.

Les efforts de l'Etat seront principalement focalisés sur la création d'un tissu fort de petites et moyennes entreprises (PME) sous-tendu par un tissu de startups innovantes et de micro-entreprises, a indiqué le Président Tebboune lors d'une entrevue accordé à des responsables de médias nationaux, soulignant que ce tissu sera la locomotive de l'économie nationale à l'avenir.

"L'économie ne peut demeurer dépendante des hydrocarbures (...). Il est impératif de la libérer, de rechercher et d'explorer des ressources alternatives où la ressource humaine sera la base du véritable décollage de l'économie nationale", a-t-il soutenu.

"La richesse des hydrocarbures est une bénédiction mais l'absence de justice et la persistance de l'esprit de dépendance ont transformé cette bénédiction en malédiction (...). Il est temps de convertir cette richesse en outil de développement", a estimé le Président Tebboune.

Le succès de cette démarche dépend de l'existence d'une "réelle volonté et d'une bonne foi pour opérer le changement du modèle économique", a expliqué le Président Tebboune, plaidant, en outre, pour la moralisation de la vie économique.

La pandémie que traverse l'Algérie à l'instar des autres pays du monde est une véritable épreuve et une opportunité en vue de modifier le mode d'action pour la période post Covid-19, a-t-il affirmé, soulignant que la rencontre prévue les 16 et 17 août prochain consacrée au plan de relance socioéconomique constituera la plateforme de base pour aller vers une économie axée sur l'innovation et la diversification".