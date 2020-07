Madagascar: Pandémie - Près de trois cent enfants abandonnés soutenus

Durant la période de pandémie, les centres de prise en charge d'enfants orphelins ou en état d'abandon rencontrent plusieurs difficultés. Des appuis seront déployés.

Une dizaine de centres d'adoption et centres de prise en charge d'enfants en état d'abandon dans toute la grande île seront soutenus durant la période de pandémie. Près de trois cent trente-quatre enfants dans sept centres dans la région Analamanga, un centre dans la région Atsinanana et deux dans la région Vatovavy Fitovinany vont également en bénéficier. Les appuis sous forme de dons seront déployés dans quelques régions du pays.

Hier, le centre Maisons des enfants Ampahibe Antananarivo en a bénéficié. « Les dons constitués essentiellement de produits de première nécessité seront destinés à appuyer ces centres qui sont actuellement en difficulté. L'heure est grave puisque du fait de la pandémie, les appuis et les aides des partenaires sont bloqués, plus particulièrement pour des raisons de transport.

Le centre comme celui-ci dépend particulièrement des appuis de ces partenaires. C'est la raison pour laquelle les dons arrivent à point nommé », indique la ministre Lucien Irma Naharimamy, ministre de la Population, de la Protection sociale et de la Promotion de la femme. Le centre Maisons des enfants à Ampahibe a été doté des produits de première nécessité, utiles pour le bon fonctionnement du centre durant cette période. « On a environ une vingtaine d'enfants en attente d'adoption actuellement dans ce centre. Une aide comme celle-ci est précieuse surtout en cette période », indique Anaïs Baronnat, représentant du centre Maisons des enfants.

Prise en charge

L'appui est conjointement doté par l'Organisme Agrée d'Adoption (OAA). Le domaine de la prise en charge des enfants abandonnés est confronté à de nombreuses difficultés actuellement. « On souhaite pouvoir accueillir le plus d'enfant possible, mais c'est au-dessus de nos moyens », déplore Anaïs Barronnat, représentante de Maisons des enfants à Madagascar. Avec la pandémie, plusieurs centres d'accueil des enfants en état d'abandon ou orphelins sont à l'épreuve de plusieurs difficultés.

Mis à part les problèmes administratifs et ceux à cause du coronavirus, plusieurs centres sont parfois livrés à eux-mêmes dans la prise en charge des enfants. Pour la plupart, le moyen d'accélérer les procédures d'adoption des enfants pris en charge dans le centre est également affecté. « Les procédures administratives sont actuellement au ralenti et surtout que les dossiers des enfants nécessitant une adoption ont souvent une échéance», souligne Manda Ramiaramanana, Responsable administratif et travailleur social au sein du centre Maisons des enfants Ampahibe.