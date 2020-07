Algérie: Édifier une économie nationale passe par l'éradication de l'argent sale et la création d'institutions fortes et propres

Alger — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a affirmé, dimanche soir, que l'économie nationale avait besoin de changements radicaux et structurels et que son édification passait par l'éradication de l'argent sale et la mise en place d'institutions fortes et propres.

Lors de son entrevue périodique avec les médias nationaux, le Président Tebboune a expliqué que "la véritable relance de l'économie nationale requiert l'établissement d'un contrôle à travers des institutions fortes", ajoutant que la relance économique impliquait "l'assainissement, la lutte contre la corruption et la récupération des fonds détournés".

Il a préconisé, dans ce sens, de pallier les lacunes existantes dans les lois notamment celles ayant trait à l'investissement et à l'économie afin de renforcer le contrôle", précisant que "la Constitution et les lois à venir permettront de consacrer la bonne foi au sein de la société et d'éviter la répétition des erreurs du passé".

Abordant la question de la séparation de l'argent du pouvoir, le Président Tebboune a souligné que "l'argent sale qui intervient parfois dans la nomination, voire la révocation, à des postes de responsabilité était nuisible à la démocratie", a-t-il dit.

Exhortant les citoyens à dénoncer la corruption et les dépassements, le Président de la République a mis en avant l'impératif d'avoir une justice forte pour la dissuasion des contrevenants et la protection du simple citoyen, "la plus grande victime de ces pratiques, comme la corruption".

S'agissant de la récupération de l'argent détourné, M. Tebboune a réitéré son engagement "quant à la récupération de ces fonds une fois toutes les données disponibles".

La prochaine Constitution contribuera à la relance de l'économie nationale

Par ailleurs, le chef de l'Etat a assuré que la prochaine Constitution contribuera à la relance de l'économie nationale, ajoutant que cette dernière "nécessite des changements radicaux et structurels qui ont été engagés".

Soulignant l'importance d'une concordance entre la politique et l'économie, le Président Tebboune a déclaré que "le changement et le traitement de 20 années d'accumulations ne sauraient être opérés du jour au lendemain".

Il a affirmé en outre que "la nouvelle Constitution permettra de renforcer le contrôle à travers les institutions et la moralisation de la vie politique et économique", estimant que "la décision économique doit être institutionnelle transparente et non individuelle".

Partant, a-t-il ajouté, ces institutions fortes permettront également aux citoyens de contrôler la gestion et les deniers publics, ce qui permettra de concrétiser le véritable progrès tant au plan social, que politique et économique.