Maroc: Tanger - Vente aux enchères en faveur du Fonds spécial COVID-19

Tanger — Une vente aux enchères d'œuvres d'art a eu lieu, samedi à Tanger, avec pour objectif de verser l'intégralité des bénéfices récoltés au Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19), initié par SM le Roi Mohammed VI.

Organisée par la Maison de vente Mazad et Art, cette initiative louable, qui allie art et solidarité, a réuni une cinquantaine d'artistes fabuleux de tous horizons, qui ont offert leurs travaux pour une cause si noble et si urgente, afin de contribuer à la lutte contre la pandémie et de consacrer les valeurs d'entraide et de solidarité.