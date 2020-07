Madagascar: Androy et Anosy - Renforcement des mesures priorisé

Depuis le début de l'état d'urgence sanitaire, les régions Anosy et Androy ont mis en œuvre les mesures prises par l'État pour éviter la propagation de la pandémie coronavirus. Cependant, un peu plus d'une vingtaine de victimes de la pandémie ont été enregistrées dans ces régions, certains sont en voie de guérisons.

Raison pour laquelle une forte délégation du gouvernement, représentée entre autres par Voahary Rakotovelomanantsoa, ministre de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène et Gisèle Ramampy, ministre de du Travail, de l'Emploi de la Fonction Publique et des lois Sociales ainsi que des représentants du ministère de la Santé Publique est descendue dans ces régions en fin de semaine afin d'observer la situation la situation dans ces régions déjà affectées par la covid-19.

« La délégation est venue avec des intrants de santé, des matériel et médicaments nécessaires afin d'éradiquer la propagation de la maladie covid-19 pour renforcer la lutte contre la pandémie » explique la ministre de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène. La protection du personnel soignant en première ligne des risques de contamination ainsi que le soutien aux plus vulnérables comme les ménages les plus pauvres et les plus exposés à un risque d'insécurité alimentaire constitue une des objectifs de cette dotation d'intrants de santé pour ces deux régions.

Propagation

En outre, des barrages sanitaires ont été installés sur les axes RN10 et RN13. Les chauffeurs des taxis-brousse et les responsables des coopératives ont également reçu la consigne de remplir des manifolds afin de faciliter la surveillance des divers déplacements. Pour la région Anosy, l'équipe de la direction régionale de la Santé publique organise des simulations en cas de prise en charge.

Par ailleurs, l'organisme mixte de conception multiplie les réunions et les descentes sur terrain pour mieux informer les habitants de la région. Après un contrôle dans les magasins de gros et les épiceries, aucun signe de hausse des prix des produits de première nécessité n'a été observé et selon les responsables, les stocks suffisent largement.

Cependant, pour la région de l'Androy la préfecture de région de l'Androy a informé la suspension du transport de passagers venant et allant vers les régions limitrophes, à savoir Anosy et Atsimo Andrefana. La préfecture justifie la décision par les cas confirmés de coronavirus à Tolagnaro et à Toliara et la nécessité d'empêcher la propagation du coronavirus dans la région Anosy . La préfecture impose ainsi le port de masque de protection pour ceux qui sortent de leur domicile. Les autorités annoncent des sanctions pour les contrevenants.