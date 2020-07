Madagascar: Prise en charge de la COVID-19 - La non gratuité des traitements évoquée

Les familles des patients atteints par la Covid-19 se plaignent de la « non gratuité » des traitements dans certains hôpitaux publics. « On a prescrit des médicaments à notre malade et on nous a demandé de les acheter à la pharmacie », témoigne une mère de famille dont un proche est admis dans un centre de traitement de la Covid-19 dans le district d'Avaradrano.

Son cas n'est pas isolé. « Nous avons dû faire le tour des pharmacies de la capitale pour chercher des médicaments. Il appartiendrait aux patients de fournir les médicaments non inscrits dans le protocole de soin», indique le proche d'un autre patient. Un autre d'ajouter: « on nous a dit qu'on doit être testé positif au coronavirus pour bénéficier d'une prise en charge gratuite. Le résultat de l'analyse du prélèvement de notre père n'est pas encore sorti, alors qu'il développe la forme grave de Covid-19 ».

Beaucoup se demandent sur la gratuité effective du traitement et de la prise en charge du Covid-19, annoncé par l'État. «Ce ne sont que des effets d'annonce. On a déjà dépensé plus de deux cent mille ariary pour soigner notre mère », s'indigne le fils d'une patiente.

Le responsable d'un centre de traitement de Covid-19 explique que seuls les traitements du coronavirus sont gratuits. Les traitements de base sont les médicaments qui sont inscrits dans les protocoles de soin, à savoir, l'azythromicine, l'hydroxichloroquine. « Si notre pharmacie n'en dispose pas mais que les médicaments sont nécessaires, nous demandons à la famille de les acheter dans d'autres pharmacies », explique-t-il.

Une source auprès du ministère de la Santé publique de souligner, « l'État ne prend pas en charge les médicaments de traitement des comorbidités ». « Si le patient souffre en même temps du diabète, d'une maladie cardiaque, d'une maladie rénale ou d'une hypertension artérielle, ce sera à lui de fournir les médicaments liés à sa maladie, nous ne fournirons que le traitement de base de Covid-19 », indique-t-elle.