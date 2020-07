Maroc: Air Arabia lance des vols spéciaux Paris-Agadir

Casablanca — Air Arabia Maroc, leader du transport aérien à bas coût dans la région, a annoncé, lundi, avoir lancé, le 19 juillet 2020, un programme de vols spéciaux entre Paris et Agadir.

Ces vols s'effectuent à raison de deux allers-retours par semaine, le dimanche et mercredi, indique la compagnie dans un communiqué, notant que les départs à destination de Paris sont prévus à 16H15 et 06H25 respectivement, tandis que les départs vers Agadir sont programmés les dimanche à 21H45 et mercredi à 11H55.

A cette occasion, Air Arabia précise que des vols reliant Casablanca à Agadir sont également programmés les mardi et dimanche à 23H15 et à 14H35 respectivement et que des vols reliant Agadir-Casablanca sont programmés tous les lundi et mercredi 00H35 et 14H45.

Les clients d'Air Arabia Maroc qui souhaitent réserver un vol pourront s'adresser à tous les canaux de ventes de la compagnie, à savoir son site internet et son centre d'appels, son réseau d'agences partenaires ou directement à l'aéroport.

Air Arabia Maroc rappelle que le port du masque reste obligatoire sur l'ensemble de ses vols, ajoutant que les contrôles de température sont par ailleurs effectués au départ de chaque vol.

Les clients doivent par ailleurs, se conformer aux conditions et exigences des pays de départ et de destination et bien s'informer sur les conditions d'éligibilité établies par le gouvernement.

Air Arabia Maroc est membre du groupe Air Arabia. Basé à Casablanca, Air Arabia Maroc est le premier transporteur à bas coût (LCC) du Maroc. La compagnie aérienne a été lancée en avril 2009 et se concentre sur une offre qui allie confort, fiabilité et un excellent rapport qualité-prix.