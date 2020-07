Soudan: Réunion du Comité de coordination de la mission des Nations Unies

Khartoum — La Commission Nationale de coordination avec la mission des Nations Unies au Soudan (UNITAMAS), présidée par le Ministre des Affaires du Cabinet, Omar Manis, a tenu une réunion, dimanche au Secrétariat général du Cabinet.

La réunion a assuré le rôle de la Mission des Nations Unies pour sécuriser la transition politique, la gouvernance démocratique, la protection et le renforcement des droits de l'homme, la paix durable, la protection des civils et la mobilisation du développement et de l'assistance économique au pays.

La réunion a débattu le plan et la méthodologie du plan d'action du comité représenté dans la coordination directe entre le gouvernement du Soudan et l'UNITAMAS sur les niveaux fédéral et étatique.