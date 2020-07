Maroc: La Fondation Trois Cultures de la Méditerranée tient son CA et dresse un bilan positif de ses activités

Séville — La Fondation Trois Cultures de la Méditerranée, basée à Séville, a tenu, jeudi, son Conseil d'administration par visioconférence et dressé un bilan positif de ses activités lors du premier semestre de l'année en cours.

A cette occasion, le ministre de la Présidence, de l'administration publique et de l'intérieur du gouvernement andalou, et président de la Fondation, Elias Bendodo, a passé en revue les étapes les plus significatives des six premiers mois de l'année, soulignant l'excellence des relations entre l'Andalousie et le Maroc, indique un communiqué de la Fondation.

M. André Azoulay, Conseiller de SM le Roi et président-délégué de la Fondation Trois Cultures de la Méditerranée, a souligné qu'"en ces temps de crise, d'urgence et d'incertitude, le Maroc et le Gouvernement Régional de l'Andalousie ont su additionner leurs efforts et consolider leur partenariat pour donner à la Fondation des Trois Cultures les moyens d'un soutien effectif et solidaire en direction notamment des familles en situation de précarité au sein de la communauté marocaine en Andalousie".

Saluant cet effort conjoint, M. Azoulay a notamment mis en relief l'assistance apportée aux milliers de femmes marocaines employées au ramassage des fruits rouges dans la région de Huelva. En étroite concertation avec le département chargé de la Communauté marocaine à l'Etranger et avec la mobilisation de la société civile andalouse, la Fondation des Trois Cultures a ainsi mis en place un dispositif d'écoute et de soutien matériel qui a contribué à donner une réponse concrète aux attentes et aux besoins de cette communauté.

"Forte de son partenariat avec le gouvernement andalou et de la mobilisation des principales collectivités territoriales andalouses (mairies de Séville, Grenade, Malaga et Cordoue), la Fondation des Trois Cultures se doit aujourd'hui comme hier d'être le rempart déterminé et volontariste face aux dérives ou aux tentations liberticides qui souvent émergent en ces temps de crise et d'incertitude et qui parfois menacent la quiétude et le bien-être de nombreuses communautés émigrées en Europe occidentale et dans le monde", a souligné M. Azoulay.

Le contexte actuel, a-t-il expliqué, "nous impose collectivement une veille permanente et un engagement militant et sans concession pour que cette crise ne soit le prétexte ou l'alibi à aucune dérive susceptible de fragiliser ou de marginaliser les valeurs de solidarité et de respect de toutes nos diversités, valeurs qui sont la raison d'être de notre Fondation".

Le Conseil d'administration de la Fondation Trois Culture de la Méditerranée a été marqué également par des interventions, notamment de la ministre déléguée auprès du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l'étranger, Nezha El Ouafi, du ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, Othmane El Ferdaous, de l'ambassadeur du Maroc en Espagne, Mme Karima Benyaich, de l'ambassadeur de Madrid à Rabat, M. Ricardo Díez-Hochleitner, et du directeur de la Fondation, José Manuel Cervera.

A cette occasion, ils ont mis en avant le rôle prépondérant de la Fondation dans le rapprochement des peuples, la promotion de la solidarité et la lutte contre les stéréotypes, avec des résultats louables malgré le contexte actuel difficile.

De même, ils ont exprimé leur satisfaction quant à l'action louable de la Fondation lors du confinement dû au Covid-19 à travers l'assistance et le soutien aux groupes de migrants touchés par des circonstances difficiles.

La réunion du CA de la Fondation a permis de discuter de l'élargissement du champ d'action de cette institution pour englober des domaines tels que la jeunesse, la promotion des femmes, l'entrepreneuriat et la coopération Sud-Sud.

D'autre part, le Conseil d'administration a donné son feu vert aux grandes lignes du Plan stratégique de la Fondation Trois Cultures de la Méditerranéen qui sera développé de 2021 à 2017.