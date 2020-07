Maroc: Meknès - Interpellation d'un individu soupçonné du meurtre d'un policier (DGSN)

Rabat — Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire à Meknès ont interpelé, dimanche soir, un individu âgé de 35 ans impliqué présumé dans une affaire de coups et blessures ayant entraîné la mort, dont la victime est un brigadier de police exerçant à la wilaya de sûreté de Meknès.

Les éléments de la police judiciaire de Meknès avaient entamé, dimanche dans l'après-midi, les procédures de constatation du corps sans vie du défunt, découvert à son domicile sis dans la zone "Arsat Lamrani", portant de graves blessures commises à l'aide d'un objet contondant sous forme d'une bonbonne de gaz et d'un autre objet en fer, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), faisant savoir que les recherches et investigations menées dans le cadre de cette affaire ont permis l'identification du suspect puis son interpellation au niveau du quartier "Borj Moulay Omar" et ce, dans un délai très court après le crime.

Le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l'enquête préliminaire menée sous la supervision du parquet compétent en vue d'élucider les circonstances et les raisons et mobiles réels derrière ce crime, qui serait lié à des différends personnels, conclut le communiqué.