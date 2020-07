Maroc: Un comité des deux chambres pour s'accorder sur les dispositions réglementant la chaîne parlementaire

Rabat — Un comité mixte des deux Chambres du parlement sera mis sur pied en vue d'accélérer le débat et de parvenir à un accord sur les diverses dispositions réglementant la chaîne parlementaire, a-t-on indiqué jeudi après de la première Chambre.

Cet accord a été obtenu au cours d'une réunion mercredi de la Commission parlementaire de coordination, tenue sous la présidence des présidents des Chambres des représentants et des conseillers, respectivement Habib El Malki et Hakim Benchemach.

"Compte tenu de l'importance de cet important chantier parlementaire, la commission a insisté sur l'importance de la dimension participative dans l'élaboration d'un document juridique réglementant la chaîne parlementaire en conformité avec les aspirations des deux Chambres", souligne la Chambre des représentants dans un communiqué.

Il a été convenu à cet égard de former un comité mixte des deux institutions afin d'accélérer le débat et de parvenir à un accord sur les diverses dispositions pour que le texte en question voit le jour pendant l'actuelle session.

La commission a, en outre, mis en avant le rôle de la chaîne parlementaire dans l'appui et le renforcement de la communication entre l'institution législative et le grand public, et la stimulation du niveau d'attention et de suivi des citoyens de l'action parlementaire dans ses différentes dimensions.

En relation avec la diplomatie parlementaire, et eu égard à son importance dans l'appui des grandes questions du pays dont celle de son unité territoriale, et la consolidation de son rayonnement au niveau international, il a été convenu de former un comité de travail conjoint pour préparer une vision commune qui sera présentée à l'attention de la commission de coordination au début de la prochaine rentrée parlementaire.

Cette vision commune a pour objectif de faire état du bilan d'action en la matière depuis le début de l'actuelle législature, de mettre l'accent sur les défis, d'explorer les horizons et de mettre en œuvre un programme d'action selon les priorités pour assurer davantage de coopération, de complémentarité et d'harmonie entre les deux institutions, ainsi que d'œuvrer à accroître l'efficacité et la gouvernance parlementaire au niveau diplomatique, selon la même source.

La commission de coordination a également examiné une série de questions relatives à l'action parlementaire des deux Chambres, dont la concertation concernant la clôture de la seconde session de l'actuelle année législative, la réunion commune des deux commissions des finances consacrée à la présentation de l'exposé du ministre de l'Économie, des Finances et de la réforme de l'administration sur le cadre de l'élaboration du projet de loi de finances avant le 31 juillet, conformément aux dispositions de l'article 47 de la loi organique relative à la loi de finances.