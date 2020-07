Maroc: Rabat - Le concours d'accès au cycle normal de l'IRAT se déroule dans le strict respect des mesures sanitaires

Rabat — Le concours d'accès au cycle normal de l'Institut royal de l'administration territoriale (IRAT), organisé dimanche à Rabat, a été marqué par un strict respect des mesures préventives et sanitaires adoptées par les autorités compétentes pour préserver la santé de l'ensemble des candidats.

Ce concours, organisé dans les deux centres d'examen situés respectivement à la faculté des sciences juridiques économiques et sociales (FSJES) et son annexe à Madinat Al Irfane, a connu la participation de près de 2.500 candidats.

A cet effet, les organisateurs ont mis à la disposition des candidats des moyens de désinfection à l'entrée principale, des outils de protection à l'intérieur des salles d'examen, avec la mise en œuvre de l'ensemble des mesures de prévention comme le respect de la distanciation physique et le port obligatoire du masque.

Le chef de service de la formation à la direction de l'administration territoriale au ministère de l'Intérieur, Abdelhadi Boumaalif, a souligné, dans une déclaration à la presse, que l'ensemble des candidats, des surveillants et des organisateurs ont subi le test de dépistage du coronavirus avant l'organisation du concours, relevant qu'un contact a été établi avec l'ensemble des préfectures et provinces afin de faciliter la mobilisation des candidats/tes dans les zones relevant de la Zone 2, en particulier les deux préfectures de Marrakech et Tanger, et les deux provinces de Kénitra et Larache.

Et de noter que l'organisation de ce concours, pour lequel un total de 130 postes budgétaires sont consacrés, constitue une motivation pour mettre en avant la résilience de l'administration marocaine et sa capacité à surpasser les obstacles imposés par la situation exceptionnelle, et à organiser le concours dans des conditions marquées par des mesures imposées par les autorités sanitaires.

Saluant la détermination des candidats à passer ce concours, M. Boumaalif a relevé que cela démontre notamment l'attractivité dont bénéficie ce concours de la part des lauréats des instituts et des écoles supérieures marocains et étrangers disposant d'une équivalence de diplômes.

Et de rappeler que ce concours se déroule conformément aux textes juridiques, en particulier l'arrêté du ministre de l'Intérieur n° 18-1338 publié en 2018 et qui a connu de profondes modifications touchant la politique de gestion des ressources humaines à l'administration territoriale, notant que ces textes juridiques garantissent notamment pour l'ensemble des candidats les conditions de transparence et de crédibilité.

Pour sa part, le chef du centre d'examen de Rabat, Nabil Benmoussa, a indiqué, dans une déclaration similaire, que dès l'amélioration de la situation sanitaire au Maroc, le département a relevé le défis d'organiser les épreuves écrites de ce concours en accueillant près 2.500 candidats/tes sélectionné(e)s pour passer le concours.

"Notre principale priorité est de préserver la santé des jeunes candidats", a fait observer M. Benmoussa, ajoutant qu'à cet effet, ces derniers ont tous été invités à passer le test de dépistage de la covid-19 dans toutes les préfectures et provinces du Royaume selon leur résidence.

"Cette année, nous avons procédé à ouvrir les portes de deux centres d'examen une heure avant le début du concours", a-t-il précisé, soulignant que tout a été pensé et mis en place pour respecter le protocole sanitaire en vigueur.

"Étant conscients de l'importance de la mission et de son impact éventuel sur les candidats, notre département et nos équipes la prennent très au sérieux et n'épargnent aucun effort pour procurer aux candidats les meilleures conditions possibles d'hygiène, d'assurance et de bienveillance", a déclaré, pour sa part, Rim Oussaleh, Caïd en charge de l'encadrement au ministère de l'Intérieur.

De ce fait, "nous tenons très au sérieux au strict respect des mesures préventives de contrôle et de protection qui visent essentiellement à préserver la santé des candidats", a-t-elle dit, ajoutant que l'essentiel de cette mission consiste à accompagner les candidats en leur fournissant tous les moyens mobilisés par le département pour qu'ils puissent passer ce concours dans de très belles conditions de travail.

De son côté, Mehdi Kamari, Caïd en charge de l'encadrement au ministère de l'intérieur, a fait savoir que tous candidats/tes de ce concours ont été invités, dès leur entrée dans les salles, à utiliser le tapis de désinfection, à se nettoyer les mains avec un gel hydroalcoolique pour ensuite se procurer d'un kit spécialement préparé pour ce concours, contenant notamment une bavette.

Plusieurs consignes ont été données au sein de la salle, notamment "un ordre précis et une distance à respecter surtout à la fin des épreuves quand les candidats sont en train de remettre leur feuille d'examen qui sont désinfectées sur le champ à l'aide d'une lampe à lumière ultraviolet", a-t-il ajouté.

Il est à noter qu'un total de 17.460 candidats/tes lauréats des instituts marocains ont présenté leur candidature pour accéder au cycle normal de l'IRAT. Suite à la réunion du comité de sélection, 4.500 candidats ont été présélectionnés. Au final, le nombre total des candidats retenus à passer le concours s'est limité à 2.484.