Madagascar: Héros masqués

La terreur a aussi contraint le visage à l'enfermement. L'horreur, qui assujettit le monde, a poussé les figures dans leurs retranchements et les a confinées dans les abris que sont les masques. Et les rues et l'espace public ne sont plus des lieux de rencontre mais les théâtres d'une dispersion de masques qui ignorent l'altérité et font barrière à l'interaction.

Cacher le visage, c'est priver autrui de ce qu'Emmanuel Levinas appelle « une épiphanie », cette vertu du visage dont la fragilité rend mon semblable responsable de moi et lui commande de me protéger. Ainsi, les masques ont aussi condamné leurs porteurs à être les victimes de l'indifférence des autres qui ne reconnaissent même plus leurs proches parents noyés, comme tout le monde, dans ce déferlement d'anonymes.

Mais est-ce pour autant une situation inédite ? Avant que la peur ne confine nos visages, n'étaient-ils pas déjà hermétiquement clos ? Le climat dans les files d'attente, les transports en commun, ... a toujours été la froideur sociale. L'indifférence n'est pas un produit des masques. Elle a toujours été le visage de nos relations avec les voisins imposés : celui qui nous précède et celui qui nous suit dans la file d'attente, celui qui occupe le même siège que nous dans le bus, ... Il faut se rendre à l'évidence et ne pas tomber dans la mauvaise foi: la distanciation n'est pas une nouveauté mais, paradoxalement, les masques chirurgicaux ou en tissu ont fait tomber les masques invisibles du semblant de sollicitude. Et outre cet apport dans la connaissance de nos véritables rapports à autrui, les masques seront fidèles à leur essence première: la métamorphose du porteur.

Pour certaines cultures, les masques sont détenteurs d'un pouvoir de protection. Dans son livre Paroles très anciennes ou le mythe de l'accomplissement de l'homme (1980), Sory Camara raconte comment, dans la société Malinké, des hommes masqués sortent de la forêt pour effrayer les enfants du village qui, une fois adultes, tourmenteront à leur tour leurs enfants. Les masques seraient les ancêtres qui, tous les ans, se rendent au village pour le protéger. Une propriété protectrice des masques qu'aujourd'hui, le monde entier leur reconnait.

Comme lorsque Don Diego de la Vega cache la moitié de son visage pour devenir Zorro, le protecteur des faibles de la Californie; ou quand Bruce Wayne met le masque de la chauve-souris pour faire la justice la nuit à Gotham City sous le nom de Batman ; ou encore quand le masque de la Panthère Noire (Black Panther) transforme le roi T'Challa en super-héros, ... On se mue, nous aussi, en héros quand on porte le masque qui nous protège et qui (surtout) protège nos semblables de ce fléau mondial.