Sénégal: Progression de la maladie dans les régions - Thiès vacille mais porte bien son masque

Après la région de Dakar qui est l'épicentre de la maladie, Thiès est la 2e zone la plus touchée du pays. Selon le médecin chef de ladite région, Dr El Hadj Malick Ndiaye, 835 cas sont enregistrés à la date du samedi 18 juillet, 24 décès déplorés, 01 cas évacué et 446 malades sont sous traitement.

Poursuivant, il fait savoir que «le district de Thiès à cette date 296 cas, 163 pour le district de Tivaouane et 127 pour la zone de Popenguine».

La pandémie du nouveau coronavirus progresse dans le pays. Après la capitale qui totalise plus de 5000 cas à la date d'aujourd'hui, la région de Thiès est la 2e zone la plus touchée du sénégal. Pour dr. el Hadj Malick Ndiaye, c'est un fait sans surprise. «on s'attendait que Thiès soit la 2e région la plus touchée par la maladie.

Il faut savoir qu'après Dakar, Thiès est la 2e région le plus peuplé du Sénégal. Elle compte 2100000 habitants.

Cette une maladie qui attaque les zones urbaines», a-t-il expliqué. et de poursuivre : «vu aussi la proximité de Thiès avec l'épicentre de la maladie, il est normal que Thiès ne puisse pas échapper à ce nombre important cas de contamination. Mais dans tous les cas nous avons pris tous les dispositions pour lutter contre la maladie».

Des dispositions qui n'ont pas empêché la montée en flèche par moment des cas de contamination. «Il est vrai que depuis 02 à 03 semaines on a eu des nombres de cas importants» a avoué dr Ndiaye, mais poursuit-il «cette semaine, on a noté une accalmie».

Non sans préciser dans la même foulée que «ces cas sont plus accentués dans la zone de Khombole, la ville de Thiès et à Mboro.

Nous avons des clusters qui démunies progressivement». Avec la courbe de contamination qui garde un sens de variation croissante, le médecin-chef de la région de Thiès rassure que «nous ne sommes pas débordés.

Vous savez que dans la nouvelle stratégie il y a le suivi des malades à domicile. Ça nous a ôté l'épine du pied. Et c'est une stratégie qui a fait ses preuves en matière de résultats car, sur une cinquantaine de malades suivis à distance, plus de la moitié sont guéris».

Et d'ajouter : «il n'y a pas eu de nouveaux cas de contaminations dans ces maisons». Par ailleurs, faisant le point de la situation virologique dans la région, la blouse a renseigné que « la région de Thiès compte 835 cas dont 296 cas pour le district de Thiès, 163 cas pour le district de Tivaouane dans la zone de Mboro et 127 cas pour le district de Popeunguine ».

Surtout au sujet des cas enregistrés dans le district de Popeunguine, dr el Hadj Malick Ndiaye pointe du doigt les vols de rapatriement qui selon lui, n'ont fait qu'empirer la situation dans cette zone.

«Le district de Poponguine a eu assez de cas parce que c'est dans cette zone qu'il y a l'aéroport international Blaise Diagne (Aibd).

Et avec la reprise des vols depuis un certain temps, surtout les vols de rapatriement de nos compatriotes, on a eu pratiquement une centaine de cas qui ont rapatrié dans la région».

Dans ce même registre, «nous avons un cluster à Khombole que nous sommes en train de bien gérer d'ailleurs. À Mbour, par moment, nous avons des flambées, que nous essayons de maîtriser » a-t-il ajouté.

Au total, «sur les 835 cas, 286 sont guéris, 24 décès, 01 évacué à l'étranger, 70 malades transférés à Dakar et 446 patients sont sous traitement», a renseigné le médecin chef de la région de Thiès

LA RÉPONSE COMMUNAUTAIRE EST NOTRE STRATÉGIE

«La stratégie que nous avons mis en place est basée sur la réponse communautaire», a confié le médecin chef de Thiès sur les ondes de sud Fm. en effet, «les cas communautaires ont toujours été des cas contacts perdus de vue. Donc, la stratégie est de renforcer le suivi des contacts.

Malheureusement, les personnes contaminées ne révèlent toutes les personnes avec lesquelles elles ont eu des contacts. ils ne veulent pas dire où ils sont allés», déplore la blouse blanche. Et raison pour laquelle, «c'est dans ce sens que nous sensibilisons.

Actuellement, nous sommes à 792 personnes qui sont des cas contacts que nous suivons à domicile. Nous insistons sur la réussite de l'interrogatoire»