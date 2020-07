Sénégal: Saint-Louis/Opération Tabaski 2020 - Samba Ndiobène Kâ invite les consommateurs à se procurer le mouton à temps

Les consommateurs sénégalais sont invités par le Ministre de l'Élevage et des Productions Animales à prendre toutes leurs dispositions pour se procurer leurs moutons à temps et éviter les rassemblements et bousculades de dernière minute.

Samba Ndiobène Kâ a visité samedi plusieurs points de vente de moutons dans le cadre de l'opération Tabaski 2020. Il s'est dit très satisfait quant à la situation au niveau des points de vente où il a noté un surplus de plus de 1000 têtes contrairement à l'année passée à la même période.

C'est une tournée nationale qui entre dans le cadre de la préparation de la fête de la Tabaski 2020. Le Ministre de l'Élevage et des Productions Animales a ainsi effectué cette visite au niveau des plusieurs points de vente de moutons de la région de saint-Louis.

Le but est de faire le suivi de la mise en œuvre des mesures prises par le Président de la république pour un approvisionnement correct du marché en moutons de Tabaski.

Samba Ndiobène Kâ a en effet visité le corail et les troupeaux maures de Médina Ndiathbé, localité située dans le département de Podor. dans le département de dagana, le Ministre de l'Élevage et sa délégation se sont rendus ensuite au niveau du poste frontalier de rosso où il a rencontré les représentants des services de sécurité notamment la police, la gendarmerie, les douanes et l'élevage.

samba Ndiobène Kâ a bouclé cette tournée au niveau du département de saintLouis où il visité le point de vente de Médina Marmyal où également il a rencontré les différents acteurs.

"Je les ai trouvés dans un état de patriotes et je sors de cette région de saint-Louis très satisfait en ce sens que, l'année dernière à la même période, à J-12 de la Tabaski, on était aux alentours de 6000 têtes de moutons.

Cette année, on est à plus de 7000 soit un surplus de plus de 1000 têtes au niveau des marchés et des différents pointes zones d'attente", a soutenu le Ministre samba Ndiobène Kâ qui a également tenu à rassurer les vendeurs de moutons, quant à leurs préoccupations liées à la question sécuritaire.

... ET NOTE UN SURPLUS DANS LES ZONES D'ATTENTE VISITEES

En provenance de Missirah et Kidira, l'autorité en charge du département de l'élevage s'est dit réconforté du travail abattu par les autorités administratives dans le cadre du respect des dispositions prises par l'etat. Faisant un bilan à mi-parcours, il s'est dit rassuré de la situation qui prévaut au niveau des différents points d'accueil qu'il a visités.

Selon le ministre, la situation est satisfaisante, particulièrement au niveau de Missirah, une importante zone d'attente, qui présente déjà 58 000 têtes contre 50 000 l'année passée à la même période.

Avant de déclarer, qu'au niveau du poste de Kidira, un autre point de passage très représentatif, l'année dernière à trois jours de la fête, les statistiques portaient aux alentours de 73 000 têtes, aujourd'hui, 100 mille 750 têtes ont été recensées au niveau du site, donc avec un surplus de près de 25 000 moutons.

Au niveau de l'étape de Matam où le ministre a visité les points de vente dédiés, les opérateurs mauritaniens ont rejoint leurs homologues sénégalais pour apprécier les politiques sociales adoptées par le gouvernement, cette année, par la réduction du contrôle routier et la subvention d'aliments de bétails. en plus des mesures prises, telles que la défiscalisation, la subvention, l'accès à l'eau et l'électricité dans les zones de vente...

« Une telle situation, nous rassure déjà si l'on sait que l'on se trouve à près de deux semaines de la Tabaski.

Par rapport au poste de Matam, nous avons vu qu'il y avait déjà des opérateurs mauritaniens qui ont fait la traversée avec 1200 têtes et un lot important est en cours de route », a déclaré le ministre.

Ce qui est important à noter, affirme-t-il par suite est : « le respect de toutes les dispositions promises par l'etat dans le cadre de la lettre circulaire du Président de la république ».

A savoir la facilité du transport, au niveau des frontières, au niveau des axes routiers et au niveau des différents points de vente et aussi les appuis et l'accompagnement sur le territoire sénégalais. Avant de déclarer que « L'etat a mis en place, tout ce qui est commodité, électricité, eau et aliments subventionnés.

Ce qui a amené les opérateurs mauritaniens à avoir bénéficié d'un quota en ce qui concerne l'aliment de bétail subventionné à 2200 frs pour un prix initial de 9000 frs.

La Tabaski, poursuitil, au-delà de son aspect religieux, a aussi un aspect social et économique très important, « c'est pour cela que le Président de la république a dégagé 3 milliards pour accompagner les éleveurs.

Comparée à l'année dernière, où les financements étaient de 63 millions, cette année, les financements se situent à 1 milliard 800 millions en ce qui concerne les « opérations Tabaski ».

Le ministre de l'elevage qui s'inscrit dans la dynamique de relever le défi de l'autosuffisance en moutons, en appui avec l'accompagnement qui a permis aux éleveurs de pouvoir amoindrir leurs frais, plaide aussi pour que les efforts consentis aient une incidence sur le prix d'achat du mouton au consommateur.

Pour l'heure, dans la région de Matam, les prix standards notés au niveau des grands marchés du bétail, varient entre 95 000 frs, 120 000 frs et 250 000 frs. Cependant, des niches sont notées dans la zone rurale comme à Thiambé où la fourchette de prix se situe entre 65 000 et 80 000 francs.