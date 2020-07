Afrique: UBA/Nomination de deux DGA pour le Nigeria et l'Afrique - Un engagement à optimiser la structure de gestion, selon Tony Elumelu

« Le Conseil d'administration de United Bank for Africa Plc a procédé, le 6 juillet, à la nomination deux directeurs généraux adjoints pour le Nigeria et l'Afrique », rapporte un communiqué de presse du Groupe dont Fratmat.info a reçu copie.

Il s'agit de M. Oliver Alawuba qui travaille depuis 20 ans dans le groupe. Il a été nommé en janvier 2020, Directeur des opérations du Groupe en Afrique. M. Alawuba a auparavant occupé le poste de Ceo Uba au Ghana et plus récemment, celui de Rceo Uba en Afrique anglophone.

Quant à M. Ayo Liadi qui a rejoint le groupe Uba en 2014, il a été nommé Directeur exécutif pour les zones de Lagos et West bank Nigeria, deux ans plus tard. M. Ayo est largement reconnu pour son esprit innovation dans la conduite du développement commercial.

A propos de ces nominations, le Président du conseil d'administration du groupe, Tony O. Elumelu a déclaré : « Ces nominations à la haute direction représentent notre engagement à optimiser notre structure de gestion afin de mieux servir nos clients et favoriser la réussite commerciale ».

En 2005, a-t-il fait savoir, le groupe a dévoilé sa vision panafricaine. Et quinze ans plus tard, il est présent dans 20 pays africains, offrant des services à plus de 20 millions de clients.

« En Afrique, nous menons l'innovation et le service, tandis que nos activités internationales, menées à partir de New York, Paris et Londres, permettent aux clients internationaux et africains d'accéder à des produits de trésorerie, de financement du commerce et de banque d'entreprise, spécialement adaptés au contexte africain », a expliqué M. Elumelu.

Le Conseil d'administration du groupe Uba a également annoncé aujourd'hui le départ, à compter du 1er août 2020, de Dan Okeke, qui travaille au sein du groupe depuis 22 ans. Dan a siégé au conseil d'administration en tant que directeur exécutif pendant trois mandats de trois ans.

A noter que le groupe est l'un des plus grands employeurs du secteur financier sur le continent africain, avec environ 20 000 employés à l'échelle du Groupe.