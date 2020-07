Ile Maurice: Logement social - 99 unités livrées en septembre 2020 à Chebel

communiqué de presse

GIS - 20 juillet 2020 : La construction de 99 Row Type Housing Units, qui a commencé en 2018, devrait être terminée en septembre de cette année et seront attribuées aux bénéficiaires avant la fin de 2020, a annoncé le Premier ministre adjoint, ministre du Logement et de l'Aménagement du Territoire, et ministre du Tourisme, M. Steven Obeegadoo, le 17 juillet 2020, lors d'une visite des lieux à Chebel pour faire le point sur les progrès réalisés à ce jour.

Dans une déclaration après la visite, le Premier ministre adjoint a souligné que les Row Type Housing Units sont un nouveau concept proposé par la National Housing Development Co Ltd (NHDC), et que les 99 unités de Chebel, à hauteur de quelque Rs 160 millions, sont en cours de construction par le contracteur Super Construction Co Ltd. Rappelant le coût relativement bas des maisons pour les bénéficiaires, il a indiqué que chaque unité de logement coûte Rs 1,8 millions à la NHDC et que ceux touchant entre Rs 6 200 et Rs 30 000 par mois seront éligibles à l'acquisition d'une unité de logement et bénéficiera de 15 à 67% de subvention du gouvernement, en fonction de leur revenu mensuel.

De plus, M. Obeegadoo a fait ressortir que chaque logement de 50m2 comprend une cuisine/salle à manger, un salon, une chambre à coucher et une salle d'eau au rez-de-chaussée, ainsi qu'une chambre principale avec une terrasse, une deuxième salle d'eau, et une terrasse qui peut être convertie en deux chambres supplémentaires au premier étage. Le projet de Chebel comprendra également des espaces verts, un parking pour les visiteurs, un terrain de pétanque et une aire de jeux pour enfants.

En ce qui concerne la construction de 12 000 logements sociaux à travers l'île, pour lesquels quelque Rs 12 milliards ont été allouées dans le budget 2020-2021, le Premier ministre adjoint a affirmé que l'expérience de la NHDC en matière de logement social est recherchée pour les différents types de maisons construits dans le passé, leur architecture et la technologie utilisée. De nouveaux critères d'éligibilité seront également mis en place afin d'inclure les personnes de la classe moyenne comme bénéficiaires potentiels de ces logements, a-t-il ajouté.