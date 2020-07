Afrique: Les amis de l'Afrique

analyse

En temps normal, ils sont reçus dans les palais africains avec les honneurs et sont parfois même décorés de la légion d'honneur ou de l'Ordre national du Lion. Ils, ce sont les amis de l'Afrique, comme l'Hexagone en pullule. Ils sont à la base de l'organisation de conférences ou sommets «de haut niveau», pour le moins, très coûteux pour les maigres finances de nos Etats.

Leur métier consiste à ouvrir à leurs précieux clients des portes en France. Autrement dit, ils sont des entremetteurs, des intermédiaires entre les dirigeants africains et les milieux politiques et économiques français. Ils ont même tendance à agir en collusion (ou en complicité ?) avec les réseaux de la Françafrique dont le célèbre Jacques Foccart a été l'architecte.

Pour gagner la confiance de leurs partenaires africains, ils se disent amis de l'Afrique, sans être tenus de faire à cette dernière des démonstrations d'amitié.

Depuis l'éclatement de la Covid-19, qui a durement affecté les économies africaines, ces amis intéressés sont devenus subitement muets. Ils ne font plus le tour des capitales africaines (parce qu'il n'y a plus de vols). Ils peinent même à être des avocats efficaces de l'Afrique pour l'annulation de sa dette.

Chateaubriand avait finalement raison de dire que l'amitié disparaît quand celui qui est aimé tombe dans le malheur, ou quand celui qui aime devient puissant !

L'amitié implique des droits et des devoirs. Le dictionnaire Larousse définit l'amitié comme un «sentiment d'affection entre deux personnes [physiques ou morales, comme les Etats] ; attachement, sympathie qu'une personne témoigne à une autre».

Entendu comme ça, l'amitié paraît se limiter aux déclarations d'intention. Dans le fond, l'amitié implique la bonté, la bienveillance, la fidélité, le respect... vis-à-vis de l'autre. Et surtout d'être là durant les moments difficiles.

Des qualités, pour le moins, très rares dans les relations internationales, parce que, comme le dit un autre grand auteur français, Alexis de Tocqueville, «en politique, la communauté des haines fait presque toujours le fond des amitiés». Du reste, ne dit-on pas que les Etats n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts ?

A la différence de l'Afrique, la France sait, elle, entretenir ses amis africains... à moindre frais. En retour, ils défendent discrètement, mais efficacement, les intérêts français sur le continent.

Je crois que, raisonnablement, l'Afrique n'a pas d'ennemis. De là à croire, à la lettre, tous ceux qui se réclament de son amitié (au sens propre et entier du terme), il y a lieu d'être prudent. D'autant plus que, nous avertit Pierre Choderlos de Laclos, la haine est toujours plus clairvoyante et plus ingénieuse que l'amitié.

À mon avis, au meilleur des cas, l'Afrique a des partenaires plus ou moins fiables, plus ou moins équitables dans ses échanges, plus ou moins respectueux de ses intérêts. Nos dirigeants seraient bien inspirés de considérer les choses comme telles. On l'a vu avec la crise sanitaire actuelle pendant laquelle les égoïsmes nationaux sont ressortis...

À l'Afrique d'identifier ses vrais intérêts et d'agir en conséquence. Et sur ce plan, malheureusement, beaucoup de dirigeants du continent font preuve d'une myopie stratégique quant aux enjeux qui se jouent actuellement.

«L'Europe et la Chine ont plus besoin de l'Afrique que l'inverse», me disait un ami. Personnellement, je trouve son opinion trop tranchée, trop simpliste - je vois les relations internationales comme un jeu de dépendance ou un rapport de forces - mais elle contient du vrai.

Pour beaucoup d'investisseurs européens ou chinois, la rentabilité se trouve aujourd'hui en Afrique. C'est le marché où toutes les puissances traditionnelles et émergentes souhaitent vendre, investir et se procurer des matières premières.

En retour, quelle est la stratégie de l'Afrique vis-à-vis de ces partenaires-amis ? «L'Afrique, qui négocie toujours en asymétrie d'information et de compétence, n'a jusqu'à nos jours pas été capable de répondre stratégiquement et de façon pratique et coordonnée aux offres de ses partenaires, non parce qu'elles procèdent d'une diplomatie d'influence des puissances offrantes (ce qui est vrai) ; mais parce que l'Afrique n'est pas prête, ni en matière de négociation, ni en matière de positionnement stratégique, ni en matière d'exécution de stratégie adoptée ou décisions prises.

Elle n'a pas de stratégies en direction des pôles de croissance ou des pays concernés», constatait Oumar Seck, consultant fondateur du cabinet Emerging Africa Consulting, dans un entretien au «Soleil». Il sait de quoi il parle.

Il a été chargé par l'Union africaine de l'étude sur «l'Evaluation des partenariats stratégiques de l'Afrique» avec les puissances économiques traditionnelles et émergentes (Etats-Unis, Ue, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Turquie, Monde arabe et Amérique latine). Aux dirigeants actuels de changer la donne !