Sénégal: Statut des chauffeurs à Sédhiou - Vers une contractualisation et le reversement aux fonds de retraite

Bientôt, les transporteurs en commun des voyageurs seront inscrits aux fonds de retraite sur la base d'une prestation contractante avec leurs promoteurs, c'est du moins ce qu'a fait savoir avant-hier, samedi 18 juillet, le ministre des Infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement, Oumar Youm qui était à Sédhiou.

Il y a visité les travaux de construction du pont de Marsassoum sans exclure l'option d'en ériger un entre Sédhiou et Sandiniéry dans le moyen terme. Dans l'immédiat, un bac est envisagé pour répondre à la demande sociale.

L e pont en construction qui enjambe les terroirs du Diassing à Marsassoum et Diébang dans les Kalounayes était la première étape de cette visite de travail du ministre Oumar Youm qui a indiqué que les travaux sont exécutés à hauteur de 45% et devront prendre fin à l'horizon novembre 2021 pour un montant de 20 milliards de CFA sur un linéaire de 484 mètres.

A la gare routière de Sédhiou où l'hôte du Pakao a procédé à l'inauguration de la salle de conférence et du dortoir, le président Modou Fall Samb et Moustapha Soulou Kouyaté, le représentant des chauffeurs, ont exprimé le souhait de disposer d'une gare routière moderne équipée de commodités y afférentes.

A ce sujet, le ministre Oumar Youm a répondu que le chantier sera bientôt lancé avec la diligence de son collègue Abdoulaye diop, maire de Sédhiou. il en outre relevé que les prestations des chauffeurs se feront sous contrat avec des reversements dans le fonds de retraite.

Pour sa part, le ministre de la Culture et de la communication Abdoulaye diop, maire de Sédhiou, a rappelé tout l'engagement du chef de l'etat à faire de Sédhiou une région émergente.

A la rencontre de synthèse, les maires ont exprimé des doléances liées au désenclavement interne de la région. dans sa réponse, le ministre Oumar Youm indiqué que « nous sommes dans une perspective de reconnecter ces territoires qui ont un très fort potentiel économique, culturel et touristique à travers la mise en œuvre d'infrastructures structurantes de qualité et de dernière génération ».

Et de poursuivre sur les réalisations déjà livrées : « J'ai fait les 54 km de route entre Marsassoum et Sédhiou qui est une route de très bonne qualité. il y'aura également un aménagement de 5km de bitume avec de l'éclairage de part et d'autre du pont. dans la ville de sédhiou, la voirie est bien faite de même que l'éclairage public aussi. Les travaux de construction de l'hôpital régional sont très avancés. C'est vraiment dire que la région de sédhiou est en émergence », a rassuré le ministre oumar Youm.

LE PROGRAMME ZÉRO BAC AU SÉNÉGAL, SÉDHIOU/SANDINIÉRY EN PROJET !

s'agissant de la situation de vétusté du bac de sédhiou qu'il a visité, le ministre Youm déclare : « j'ai réfléchi avec mon collègue et le maire de Sédhiou Abdoulaye diop et nous sommes d'avis que c'est un bac qui a fait son âge et je vais soumettre à monsieur le Président de la république la solution que nous avons retenue ensemble, le temps de trouver un financement pour la réalisation de ce pont sur un linéaire de trois kilomètres et qui va coûter un peu cher.

Le président de la république a engagé la suppression des bacs en les remplaçant par des ponts plus fonctionnels et opérationnels mais aussi qui assurent beaucoup plus de sécurité et de confort aux populations dans le cadre de leurs déplacements ». enfin, l'ensemble des maires de la région de sédhiou ont produit une motion de remerciements au chef de l'etat Macky sall pour les investissements déjà engagés et envisagés pour la région.