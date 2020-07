Cote d'Ivoire: Décès d'Amadou Gon Coulibaly - Beugré Mambé initie des séances de prières en soutien au Président Alassane Ouattara

Le gouverneur du District autonome d'Abidjan, Robert Beugré Mambé, a initié le dimanche 19 juillet 2020, sur l'ensemble du territoire national, un culte d'action de grâce dans toutes les Eglises Méthodistes de Côte d'Ivoire, pour le repos de l'âme de l'ancien Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et surtout, solliciter l'éternel Dieu, afin qu'il fortifie et soutienne le Chef de l'Etat, Alassane Ouattara, dans cette épreuve.

La cérémonie officielle s'est déroulée au Temple du Jubilé à Cocody-Ambassades. A cette occasion, le président de la Conférence annuelle de l'Eglise Méthodiste Unie Côte d'Ivoire (Emuci), Bishop Benjamin Boni, a imploré le Seigneur afin qu'il accepte Amadou Gon Coulibaly dans son royaume.

« Seul Dieu pourra consoler et fortifier dans cette épreuve le Président Alassane Ouattara, les membres de la famille du Premier ministre et les Ivoiriens de cette grosse perte.

Le départ du Premier ministre a été ressenti comme une grande douleur pour toute la Côte d'Ivoire et bien au-delà.

Nous remercions Dieu pour le chef du gouvernement qu'il a puissamment utilisé au profit de cette nation comme illustre serviteur de toute la nation », a déclaré le guide religieux.

A quelques mois de la présidentielle, il a également prié pour l'ensemble des Ivoiriens afin que ce scrutin se déroule dans la quiétude. « Que Dieu assure la paix et qu'Il veille lui-même à la bonne tenue des élections à venir. Et que tout se passe dans un esprit fraternel et pacifique », a-t-il indiqué.

« Nous ne sommes qu'une seule et même nation. Notre richesse, c'est la Côte d'Ivoire. Nous devons agir dans le sens de la sauvegarde et du maintien de la paix et de l'unité nationale », a pour sa part exhorté, Robert Beugré Mambé. Qui avait à ses côtés, le Pr Joseph Séka Séka, ministre de l'Environnement.