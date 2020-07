Sénégal: Affaire de la femme accusée de vol - L'AJS et Jamra portent le combat

Suite à la publication d'une vidéo où on voit une femme tripotée et ligotée car « accusée de vol », des associations comme Jamra et l'AJS se sont levées pour sévir. Premièrement, elles ont lancé un appel à témoin pour identifier la victime.

« Jamra, AJS, l'Association des juristes sénégalaises et le collectif contre les violences faites aux femmes, Dafadoy, sont à la recherche d'informations permettant d'identifier cette malheureuse fille, ligotée, humiliée, traumatisée et vilipendée par le biais d'une vidéo, devenue virale dans les réseaux sociaux, pour un vol présumé, afin de l'accompagner juridiquement et de lui trouver un soutien psychologique » poste Mame Mactar Gueye de Jamra.

En plus, il n'épargne pas de de poursuivre ceux « qui ont lâchement violé son intimité en tripotant et exhibant ses attributs féminins dans les réseaux sociaux », lit-on dans le post.