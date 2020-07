Sénégal: Situation Matrimoniale - Les «vieux» célibataires alimentent les fantasmes

Bravant les codes de convenance d'une société encore attachée à ses usages communs, les «vieux» célibataires essuient des quolibets, attisent la curiosité et s'exposent même aux regards de réprobation.

Les raisons du célibat de ces hommes d'âge mûr sont aussi diverses que les remarques désobligeantes que suscite leur condition.

Cheikh Tidiane Mbengue est de ceux que la littérature populaire a affublés de la vieille rengaine: «célibataire endurci». Son célibat attise la curiosité mais lui n'est guère outré par les remarques désobligeantes et autres quolibets.

«Je gère», souffle-t-il, narquois. C'est sa vie ! Et il revendique sa liberté de choix ! À 21 heures passées d'une dizaine de minutes, le maçon se laisse choir sur une chaise après une journée de dur labeur.

Le vent frais qui souffle à quelques mètres de la gare de péage de Thiaroye lui procure un bien délicieux répit, après avoir connu les affres de la canicule.

Âgé de 48 ans, le bonhomme de petite taille dissipe toute équivoque sur sa vie de célibataire : «Je suis au top de ma forme, je ne souffre d'aucune maladie». Son ami assis à moins d'un mètre s'en marre.

Sa perception de la vie conjugale est simple, il n'est pas obligé de céder à la pression de son entourage. «C'est à moi de gérer ma vie, de faire mes choix», tranche-t-il, tout en ne pipant mot sur sa condition d'homme «sans femme» alors qu'il frise la cinquantaine.

À 43 ans, Moussa Mbengue n'a pas non plus connu les délices et les embarras d'une vie de couple. Le boulanger de Thiaroye-sur-mer, teint noir, silhouette frêle, se prépare à aller au sport sur le terrain surplombé par le pont de Poste Thiaroye.

Le mariage, il n'y songe pas encore. «Je travaille et j'ai une copine, mais je n'ai pas encore décidé de me marier.

Mon entourage fait souvent allusion à des troubles sexuels, mais il n'en est rien. Tout fonctionne à merveille ! Je n'ai pas encore décidé mais rassurez-vous, je n'en ai plus pour longtemps », dit Moussa, d'un ton sérieux.

Ces propos ne convainquent pas son ami de toujours, Pathé Dieng. À 41 ans, l'homme est un jeune polygame avec deux épouses et trois enfants. Pour lui, l'attitude de Moussa est incompréhensible : « Il ne sert à rien de courir derrière les filles.

Elles sont les unes plus aguichantes que les autres. Je lui conseille de fermer les yeux et d'en choisir une ». L'allusion est claire. Le bonhomme semble être un Don Juan. Mais Moussa est resté de marbre. Il ne se plaint pas de sa situation matrimoniale malgré ses 43 hivernages et les piques.

Sans-le-sou !

La situation de Mame Ngor n'est pas plus enviable. Cela fait 13 ans qu'il est dans le célibat après son divorce en 2007. Deux garçons sont nés de cette union brisée.

«J'ai beau essayer mais les médiations pour faire revenir mon ex-épouse n'ont pas abouti à la reconstitution de notre famille. Elle est restée célibataire et enseigne à Thiès. Moi, non plus, je n'ai pas encore décidé de me remarier, d'ouvrir un nouveau chapitre de ma vie», se justifie-t-il, amer.

Passé d'émigré à apprenti maçon, sa vie n'a pas été un long fleuve tranquille. Abdoulaye a vécu en Italie pendant 4 ans avant d'être refoulé. L'homme, âgé de 46 ans, espérait trouver, à son retour, un toit à Keur Massar.

Mais c'était sans compter avec la cupidité d'un de ses cousins. «Je prévoyais de revenir, me marier, fonder une famille, habiter dans ma propre maison. Mon cousin en qui j'avais une entière confiance m'a grugé de 12 millions de FCfa.

Et l'affaire a fini au tribunal. Depuis lors, ma vie a changé», révèle-t-il, assis devant une mercerie. Désargenté, il a préféré rester célibataire.

«Je travaille avec un ami en tant qu'apprenti maçon. Les chantiers ne sont pas réguliers. Du coup, je préfère rester dans mon coin», se résigne-t-il, oppressé par le souvenir d'une vie prometteuse.

Les difficultés économiques ont également prolongé le célibat d'Ousseynou Cissé. En maillot gris et pantalon noir, il travaille occasionnellement en tant que menuisier. Sa famille vit à Dakar mais lui a préféré louer une chambre à Thiaroye.

«Le mariage n'est pas une obligation. Dans cette période trouble, il faut d'abord trouver la bonne personne et avoir suffisamment de ressources financières pour entretenir une famille. Je travaille moins de 15 jours dans le moins.

Je me retrouve même parfois avec des arriérés de location», argumente Ousseynou. Si la situation économique s'améliore, il compte enterrer sa vie de célibataire et fonder une famille.

C'est tout le contraire d'Abdou Mbengue. Originaire de Linguère, il travaille à Dakar depuis près de 10 ans. À presque 40 ans, les moyens financiers ne sont pas un obstacle pour lui. Dans son village niché dans la zone silvo-pastorale, il a un troupeau de moutons, trois bœufs et des chèvres. Le sourire narquois, il donne sa vision du mariage :

«L'âge n'est pas important. Il faut d'abord trouver son âme sœur, une fille de valeur et de confiance. C'est un projet de vie ». Ses amis d'enfance sont tous mariés et pères de famille mais cela ne change pas sa perception de la vie de couple.

«J'ai des copines. Le moment opportun, j'en choisirai une que j'enverrai au village, au chevet de ma mère, aux côtés des épouses de mes frères», prévoit Abdou. Si bien sûr il rencontre sur le chemin de sa quête une qui accepte cette corvée !

Une société en pleine mutation

Le regard critique porté sur les «vieux» célibataires est, aujourd'hui, moins chargé de réprobation. La conjoncture économique et les influences extérieures y sont certainement pour beaucoup. «Il était rare de voir, dans les années 1960, un homme de 30 ans et même moins sans épouse.

La société a beaucoup évolué dans ce domaine», confie Cheikh Mbengue, un notable de 78 ans qui révèle s'être marié à l'âge de 23 ans. De plus en plus, des individus trouvent leur bonheur dans le concubinage même si cette pratique éveille la curiosité.

Le corps et les accrocs

La pudeur l'empêche de dire son mal et de révéler son identité. Mais le célibat de cet habitant de Thiaroye ne tient qu'à une souffrance physique et morale. «Je me suis marié très tôt mais je n'arrivais pas à avoir une érection.

Et mon mariage a fait long feu. Puisque je m'étais marié hors du Sénégal, j'ai pu garder le secret. Depuis, mon célibat est l'objet de tous les fantasmes», confie-t-il, non sans indiquer avoir consulté beaucoup de spécialistes.