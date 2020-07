Cameroun: Certification dans l'industrie - Global Invest Solution promeut l'arrimage aux normes internationales

Certification des produits camerounais dans l'industrie artisanale : Global Invest Solution fixe le cap pour les arrimer aux normes internationales

L'organisation de la société civile, Global Invest Solution, anime un séminaire, sur le thème « promotion de la production et de la consommation du made in Cameroon », ce 15 juillet 2020 au Centre international de l'Artisanat de Yaoundé.

Le cabinet d'expertise, de conseil, de formation et de certification, Global Invest Solution, remet la question du made in Cameroon au gout du jour. Les jalons d'une nouvelle ère de la Normalisation et de la certification des produits issus de l'industrie artisanale, sont implantés. Les filières concernées sont :agroalimentaire, bois, textile, chimie, métallurgie . A compter de ce premier séminaire, il est question de mettre le partenariat public-privé en mouvement. Selon le directeur associé du Cabinet Global Invest Solution, Martin Yankwa, la vision se résume à la mise en conformité aux normes de qualité, les produits fabriqués au Cameroun. L'objectif à moyen et long terme étant de « faire basculer la balance commerciale du pays ayant enregistré un déficit de 1292 milliards Fcfa en 2018 en fixant le cap d'un excédent de 1400 milliards Fcfa » d'ici 10 ans, a-t-il déclaré, sous des applaudissements de plus de 100 personnes présentes au séminaire.

Le plus dur commence. Global invest msolution entend dans les prochains jours, réunir les producteurs par filières, ensuite par biens de consommation, afin de les accompagner en matière de normalisation et/ou d'évaluation de la conformité aux normes. Il est envisagé de conduire une caravane dans les 10 régions du territoire national, à l'effet de mettre les producteurs des différentes filières, au même niveau d'information et de compréhension sur la « promotion de la production et de la consommation du made in Cameroon », en mettant nos produits en conformité aux normes de Qualité.

Le meilleur est à venir. L'enjeu est d'exposer des produits certifiés camerounais sur des étals des supermarchés et des grandes surfaces. D'après le directeur associé de Global Invest Solution, « c'est une démarche profitable pour tous : pour le consommateur qui consommera sain, pour le producteur qui produira selon les normes, pour le vendeur qui sera sécurisé par rapport à ses marchandises et pour le pays, qui enregistrera une nette croissance économique ».

« A travers ce séminaire, le cabinet Global Invest Solution nous motive et nous galvanise. A nous de montrer notre capacité de saisir la balle au bond et de rivaliser d'adresse avec d'autres entreprises déjà arrimées aux normes », projette un participant au séminaire. Le happy end s'est manifesté par des rencontres business to business.