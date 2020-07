Cameroun: Emissions des obligations de Trésor - Le personnel du Minfi récompensé

Pour les performances engrangées sur le marché monétaire au cours des deux dernières années, le chef de l'Etat a fait décorer les principaux acteurs.

Samuel Tela, directeur de la Trésorerie à la Direction générale du Trésor et de la Coopération financière et monétaire (Dgtcfm) a un peu emprunté au jargon du football vendredi dernier pour expliquer le rôle des uns et des autres dans les séances d'adjudications des titres publics. Il y a un coach, un capitaine, des joueurs et c'est la coordination des approches qui a conduit à la performance du Cameroun sur le marché monétaire. C'est de cela qu'il était question vendredi dernier au cours d'une cérémonie à Yaoundé : la récompense de la performance. Cinq responsables de Trésor ont été élevés, à titre exceptionnel à la dignité de chevalier de l'Ordre de la valeur par le ministre des Finances, au nom du président de la République. « C'est le lieu de saluer les performances réalisées dans un contexte de crise économique et sanitaire, où le doute et l'incertitude animent les investisseurs. Malgré ce contexte difficile, le Cameroun a exécuté avec satisfaction son programme d'émissions pour un montant total de 220 milliards de F à des taux d'intérêts largement en deçà de la moyenne observée dans les autres pays de la Cemac », a indiqué Louis Paul Motaze.

En fait, ces commis de l'Etat ont contribué à la mobilisation de fonds pour le financement des projets d'investissements inscrits au budget de l'Etat en 2019. Ils auront introduit des innovations dans la stratégie d'émissions des titres publics et la diversification des instruments financiers de l'Etat sur le marché monétaire de la Beac, mais aussi mis en place une ingénierie financière en lieu et place du recours à un prestataire de services d'investissements comme arrangeur. Ce qui a permis par exemple de réaliser une économie nette en 2019 de 4,8 milliards de F.