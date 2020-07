Cameroun: Iric - Voici le nouveau directeur

Daniel Urbain Ndongo a été nommé jeudi dernier par décret du président de la République, pour remplacer Salomon Eheth.

Il porte bien le patronyme de son père, Ndongo Nleme Daniel. Un légendaire anonyme dont l'âme repose depuis le 30 août 2012 à Biba I, son village natal, par Ebolowa, région du Sud. Le nouveau directeur de l'Institut des Relations internationales du Cameroun (Iric), Daniel Urbain Ndongo n'a donc aucune « proximité sociologique » avec quelques célébrités du monde politique ou du paysage médiatique. Et sa nomination par le président de la République à ce poste jeudi dernier ne relève que du « pouvoir discrétionnaire ».

Ministre plénipotentiaire hors-échelle, Daniel Urbain Ndongo, 55 ans, est un diplomate, pur produit de l'Iric. Il accède à cette prestigieuse école en 1990, deux années après l'obtention de sa maîtrise en sciences économiques à l'Université de Yaoundé. En 1994, nanti d'un doctorat de 3e cycle en relations internationales, il commence sa carrière professionnelle au ministère des Relations extérieures comme cadre à la direction Europe Amérique. Le spécialiste de la diplomatie multilatérale, expertise acquise à l'Institut des hautes études internationales de Genève en Suisse en 2000, a effectué un passage à la tête du service du Courrier et de la valise diplomatique au Minrex. Depuis 2000, il était attaché au Cabinet civil de la présidence de la République.

Grand officier de l'ordre de la valeur, Daniel Urbain Ndongo aura également été l'un des piliers de l'administration du Cercle des amis du Cameroun et des Synergies africaines. Il a notamment été, entre 2006 et 2088, chef de cabinet de la présidente fondatrice du Cerac. Depuis 12 ans, il occupe les fonctions de chef de la division de la coopération internationale des Synergies africaines. Il a également acquis une expérience dans le processus de passation des marchés, en qualité de président de la commission à la Chambre d'agriculture, des pêches, de l'élevage et des forêts du Cameroun (Capef) et au Projet de renforcement des capacités des femmes. Le nouveau directeur de l'Iric remplace Salomon Eheth, nommé ambassadeur du Cameroun à l'Organisation des Nations unies à Genève. Il est marié et père de six enfants.