Congo-Brazzaville: Aménagement du territoire - Paul Adam Dibouilou plaide pour l'électrification du Kouilou

Le préfet du Kouilou a exprimé, il y a quelques jours, sa préoccupation lors de la visite, dans le département du Kouilou, de la délégation des membres des commissions plan, aménagement du territoire et infrastructures et ceux de la commission environnement et développement durable de l'Assemblée nationale.

Le Kouilou est l'un des départements qui ne bénéficient pas de la connexion au réseau électrique national. Ce département est privé d'infrastructures de base, notamment sportives, sanitaires et autres depuis plusieurs années. Alors que l'électricité constitue un produit vital sans lequel aucun développement n'est possible, le Kouilou, avec une population de 91 955 habitants dont une grande partie demeure rurale et une superficie de 13 500 km2, baigne encore dans l'obscurité totale.

Le préfet du Kouilou, Paul Adam Dibouilou, a donc profité de la visite des parlementaires pour leur demander de prendre en compte les besoins de la population. « Le Kouilou est à côté de Pointe-Noire, les habitants voient bien ce qui se fait là-bas et se demandent pourquoi pas chez nous. Le département du Kouilou est resté sans électricité depuis des années, l'électrifié serait une bonne chose », a dit Paul Adam Dibouilou. Notons que l'accès à l'énergie des populations rurales, souvent les plus défavorisées, permet de réduire la pauvreté en développant les activités génératrices de revenus.