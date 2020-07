Sénégal: Evaluation de la prise en charge d'un bimestre de consommation d'électricité des ménages, mardi

Dakar — L'évaluation des éléments relatifs à la planification et à la mise en œuvre de la prise en charge, par l'Etat, d'un bimestre de consommation d'électricité des ménages, est au menu d'une rencontre, prévue mardi, entre le ministre du Pétrole et des Energies et la Commission de renforcement de la résilience sociale des populations.

Cette réunion est prévue à partir de 10h au Building administratif Président Mamadou Dia, indique t-on dans un communiqué reçu du Pétrole et des Energies.

La même source indique que "l'objectif de cette rencontre est de faire l'évaluation des éléments relatifs à la planification et la mise en œuvre de la prise en charge, par l'Etat, d'un bimestre de consommation d'électricité des ménages".

Elle rappelle que dans le cadre de la mise en œuvre du Programme de résilience économique et sociale pour lutter contre la pandémie du Covid-19 et atténuer ses impacts économiques et sociaux, le chef de l'Etat "avait décidé de la prise en charge, par le gouvernement, des factures d'électricité des clients de la +tranche sociale+ pour un bimestre, aussi bien pour ceux de Senelec et que des concessionnaires d'électrification rurale".

Selon le communiqué, "cette mesure touche 1 080 975 clients de Senelec et 29 702 clients des concessionnaires d'électrification rurale pour des montants respectifs de 15 338 739 000 FCFA et 437 594 927 FCFA, soit un montant global de 15 776 333 927 FCFA pour 1 110 677 bénéficiaires dans tout le pays".

"C'est cette évaluation que la commission compte faire avec le ministère et adresser aussi tout autre point concernant le secteur de l'énergie, qui peut être utile à la FORCE COVID 19", souligne t-on.