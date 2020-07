Congo-Kinshasa: Tourisme - Un plan de reprise progressive bientôt opérationnel

Son adoption par le gouvernement de la République en début de week-end dernier confirme une volonté de relancer les activités dans ce secteur après leur suspension à la suite de la pandémie du coronavirus.

Estimé à près de trois milliards de francs congolais, le Plan de relance du tourisme est un projet initié par le ministère de tutelle. Selon lui, le tourisme est vraisemblablement l'un des secteurs les plus touchés à cause de covid-19. En effet, les chiffres disponibles informent de la fermeture, à ce jour, de près de 90 % des établissements touristiques. La province du Kongo central, qui n'a pas caché sa détermination de s'appuyer sur le tourisme pour faire revivre son économie portée essentiellement par les activités portuaires et pétrolières, est contrainte de revoir ses calculs. Par rapport à la diversité de ses sites touristiques uniques à visiter, la province n'a pas enregistré malheureusement un certain essor de son secteur hôtelier.

Par rapport aux mesures attendues pour relancer le tourisme sur l'étendue du territoire national, il y a par exemple des initiatives visant la gestion de la crise et la création des opportunités de relance à travers le développement du tourisme interne. Il est question de répartir en fonction des axes majeurs, intégrant principalement le financement et le redecollage des activités. Cette question a fait l'objet d'une discussion sérieuse lors de la quarantième réunion du Conseil des ministres du 17 juillet 2020. Pour l'heure, l'on envisage un redemarrage progressif et un financement approprié en fonction des réels besoins du secteur.