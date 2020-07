Congo-Brazzaville: Enseignement supérieur - Les candidats au baccalauréat édifiés sur le choix d'orientation scolaire

Le ministre de l'Enseignement supérieur, Bruno Jean Richard Itoua, a invité le 17 juillet les élèves des classes de Terminale du lycée scientifique de Massengo à mettre en adéquation leurs capacités pour aboutir à une qualification.

Bruno Jean Richard Itoua a fait l'invite dans son allocution prononcée à l'occasion de la campagne de sensibilisation d'information et d'orientation scolaire, universitaire et professionnelle organisée au profit des élèves de Terminale et étudiants du Congo.

En effet, il a indiqué que le développement économique et social du pays dont les futurs bacheliers seront les acteurs exige une efficacité de compétence, diversité de qualification et de métier. « Le marché diversifié de l'emploi découle de la formation qui doit être en parfaite équation au besoin de la nation », a-t-il déclaré.

Le ministre a mis à la disposition des élèves les informations relatives à la formation de l'enseignement supérieur au niveau de l'Etat, au niveau du privé, dans les établissements agréés par l'Etat congolais, au niveau des établissements de formation inter-Etat et dans les pays étrangers ayant établi les relations de coopération avec le Congo.

Il a assuré les candidats de la disponibilité de ses services à fournir toutes les informations liées à la règlementation de l'enseignement supérieur, au système Licence-Master-Doctorat (LMD) ainsi que la place du numérique dans la formation.

Au cours de cette campagne, différentes thématiques ont été abordées. En effet, la conseillère à l'information et à l'orientation universitaire, Rachel Ndolou, a développé le thème « Orientation scolaire, universitaire et professionnelle ». L'oratrice a défini l'orientation comme étant une série d'activité permettant aux élèves d'identifier leurs capacités, compétences et intérêts afin de prendre les décisions éclairées en matière d'enseignement, de formation et d'emploi. Elle a, par ailleurs, demandé aux élèves de faire leur choix au lieu de laisser les parents décider à leur place.

La rencontre visait à diffuser les informations sur les différentes possibilités d'étude post-baccalauréat au Congo et à l'étranger, aider les bacheliers à mieux s'orienter, connaître le système d'enseignement LMD, faciliter l'insertion universitaire et professionnelle de ces derniers, vulgariser les guides d'orientation et bien d'autres. Les élèves ont été édifiés également sur les possibilités d'étude à l'Université Marien-Ngouabi et dans les écoles privées dans le pays. Les interrogations des futurs bacheliers ont porté sur le trafic d'influence pour l'obtention des bourses, l'ouverture de l'Université Denis-Sassou-N'Guesso, les agréments des écoles privées etc.

Notons que cette campagne de sensibilisation d'information et d'orientation scolaire, qui est à sa 4eme édition, se poursuivra dans d'autres établissements scolaires après le baccalauréat session 2020.