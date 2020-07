Congo-Kinshasa: MONUSCO - Félix Tshisekedi évoque la sortie progressive de la force onusienne

Une stratégie commune de transition doit être proposée au Conseil de sécurité des Nations unies en octobre prochain.

Au cours de la réunion du gouvernement du 17 juillet, le président de la République, Fékix Tshisekedi, a appelé le gouvernement congolais et la Monusco à s'impliquer davantage sur l'élaboration de la stratégie de transition et de sortie progressive de la force onusienne. Cela impliquerait une réduction du niveau de déploiement et de la zone d'opération de la Monusco aux régions les plus affectée par des niveaux d'insécurité élevés et persistants.

Selon le ministre de la Communication et Médias, Jolino Makelele, la stratégie à mettre en place doit préalablement permettre le remplacement des militaires de la force onusienne par une présence policière et civile des Nations unies dans des régions plus stables, avant d'y réduire les opérations de la Monusco. Une priorité sera, de ce fait, accordée aux régions telles que le Grand Kasaï où la force de la Monusco entamera sa transition et son retrait.

La démarche du gouvernement congolais s'appuie sur la résolution 2502 du Conseil de sécurité des Nations unies du 19 décembre 2019 qui a mis l'accent sur la nécessité d'une transition progressive et d'une sortie responsable de la Monusco passant par un transfert progressif des tâches de la Mission onusienne au gouvernement de la RDC. Ladite stratégie commune de transition doit être proposée au Conseil de sécurité en octobre prochain, avant le renouvellement du mandat de la Mission en décembre 2020.

La question du retrait progressive de la Monusco est une nouvelle fois abordée au regard de la durée de cette mission en RDC et de l'évolution de la situation politique dans ce pays. Depuis 1999, la force onusienne est présente en RDC et son mandat a connu plusieurs modifications. Son bilan a toujours suscité des virulentes critiques au sein de la classe politique qui n'a pas manqué d'exiger, à certaines circonstances, son retrait du territoire congolais.

En 2019, le mouvement citoyen, la Lucha (Lutte pour le changement), avait appelé le Conseil de sécurité des Nations unies à organiser le départ des casques bleus, à l'exception de ceux de la brigade d'intervention. La Lucha avait reconnu la contribution de la Monusco à la réunification du Congo et au processus démocratique entamé avec la transition de 2003-2006, tout en déplorant le moindre résultat dans ses principales missions que sont la protection des civils et la neutralisation des groupes armés.